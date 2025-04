Terrorisée par le vétérinaire, cette adorable chienne change totalement d’avis en découvrant son nouveau "docteur" (vidéo)

Bob Kuykendall a totalement changé de vie. De militaire et agent fédéral, il est récemment devenu agent immobilier et, comme un changement n’arrive jamais seul, il a également décidé d’adopter Cricket, une adorable femelle Pitbull noire et blanche. Pourtant, cet habitant de Birmingham, en Alabama (États-Unis) a toujours eu de gros a priori sur cette race qui souffre de gros stéréotypes… Mais en croisant le regard de la boule de poils, il n’a pas pu résister et a eu un véritable coup de foudre. D’autant plus que, très rapidement, Cricket a dévoilé son caractère en or. “Elle adore sortir et rencontrer des gens”, a-t-il expliqué auprès de la rédaction de The Dodo.

© Bob Kuykendall

La phobie du vétérinaire…

Selon les propres dires de son humain, Cricket est sans arrêt en recherche de contact et veut être amie avec tout le monde, “même les chats et les poules”. “Lorsque nous marchons, si nous croisons quelqu'un et qu'il l'évite ou ne la caresse pas, elle s’arrête, regarde et gémit, se demandant pourquoi il ne l’a pas fait”, a-t-il ajouté avec tendresse. Pourtant, il y a une seule et unique personne en ce monde que Cricket n’apprécie pas… Il s’agit de son vétérinaire. Très angoissée à chaque visite, la chienne se montre prostrée et refuse de se faire examiner. Alors, pour remédier à ce problème, Bob a décidé de se rendre dans un autre cabinet et pas des moindres ! Sur son compte TikTok, l’homme a posté une vidéo émouvante de cette première rencontre.

@realtorbobk Cricket the pitty wants to be afraid of the vet, but the vet is family…and then BAM, fecal test and three injections. Dog needs therapy. ? original sound - Realtor Bob

On peut voir Cricket, un brin hésitante face à la personne qui l’attend accroupie au fond du couloir de la clinique. Pourtant, Cricket connaît cette voix encourageante… Alors elle fait quelques pas puis recule finalement. La jeune femme s’approche alors et Cricket finit par reconnaître sa “soeur” humaine. Commence alors une fête endiablée durant laquelle la chienne remue joyeusement son arrière-train et se colle contre sa nouvelle vétérinaire, qui n’est autre que la fille de Bob. “Ma fille vient de devenir vétérinaire cette année, c'était donc notre première visite chez elle”, a-t-il expliqué. À ce jour, la vidéo a amassé plus d’un million de vues !

Une chose est sûre : Cricket n’aura plus jamais peur d’aller chez le vétérinaire !