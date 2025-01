Le sort d'une chienne abandonnée et attachée à un poteau attriste un éducateur canin qui décide de tout faire pour qu'elle ait une vie heureuse

Shawn Flipp est éducateur canin, fondateur du centre Apex K9 à West Bridgewater dans le Massachussetts (Etats-Unis), où il prodigue ses conseils en la matière. Son temps libre, il le consacre au sauvetage de chiens en détresse. C’est ce qu’il a fait récemment pour une chienne livrée à elle-même, rapportait The Enterprise.

Cette dernière a été sauvée le 30 décembre 2024. Ce soir-là, un habitant de West Bridgewater avait appris, en écoutant les échanges radio des forces de l’ordre, qu’un canidé venait d’être découvert dans une zone boisée et attachée à un poteau. Il avait aussitôt appelé Shawn Flipp, car l’endroit était proche des locaux d’Apex K9.

L’éducateur canin ne pouvant pas se rendre sur les lieux à ce moment-là, il a demandé à ses employés de le faire. Les policiers étaient déjà sur place, mais ils ne réussissaient pas à gagner la confiance de la chienne. L’équipe d’Apex K9, en revanche, y est parvenue et a pu l’attirer dans leur voiture. Shawn Flipp a ensuite rejoint ses employés au centre, où il a pu rencontrer la rescapée.



Shawn Flipp

Un témoin a indiqué avoir vu quelqu’un emmener la chienne dans les bois, puis repartir sans elle, ce qui a confirmé la thèse de l’abandon. Shawn Flipp a décidé de l’appeler DD, pour « Dumped Dog » (chienne abandonnée).

« C’est le premier chien abandonné et attaché près de mon établissement, dit-il. Si elle était restée là-bas plus longtemps, un coyote l’aurait attaquée ».

Shawn Flipp l’a recueillie et prend soin d’elle chez lui. DD ne s’est véritablement détendue en sa présence qu’au bout d’une semaine.

Entretemps, il a essayé d’en savoir un peu plus à son sujet, mais n’a quasiment rien trouvé. La chienne n’était pas identifiée et le témoin ne s’est plus manifesté. Le véhicule de l’auteur présumé de l’abandon n’a pas été photographié.

Prochaine étape : l’adoption

3 semaines après son sauvetage, DD semble avoir surmonté ses craintes et n’est plus aussi réservée. Elle a eu l’occasion d’interagir avec des humains, des congénères et des chats. Elle est aujourd’hui prête pour l’adoption et Shawn Flipp lui cherche une famille aimante, mais les candidatures seront triées sur le volet.

« Nous avons 5 adoptants potentiels, indique-t-il. Ce matin, 3 autres personnes ont appelé, mais je ne prendrai pas ces contacts au sérieux tant qu’elles n’auront pas passé du temps avec elle ».

A lire aussi : Une toiletteuse remue ciel et terre pour trouver une nouvelle famille à un Caniche sénior dont le propriétaire a été hospitalisé



Shawn Flipp

Parmi les prétendants, il pense tenir un dossier solide, celui d’une mère de famille. Il attend de voir comment se déroulera la rencontre entre ses enfants et DD.

« Si ça ne fonctionne pas, la chienne reviendra chez moi, assure l’éducateur canin. Elle mérite d’avoir un bon foyer ».