Ce Patou veut bien partager ses friandises avec son ami lama tant qu'il est servi en premier (vidéo)

Milo, Chien de montagne des Pyrénées, menait une vie heureuse dans la ferme de ses propriétaires, la Marshall Hobby Farm située dans l’Etat du Minnesota (Etats-Unis).

On parle de lui au passé, car il n’est malheureusement plus de ce monde. Il manque terriblement à sa famille et à l’autre Patou de cette dernière, une femelle répondant au nom de Mia.



Les maîtres de Milo se remémorent souvent les meilleurs moments passés avec lui et repostent, sur le compte Instagram dédié à la petite exploitation agricole, des vidéos grâce auxquelles ces merveilleux moments sont partagés avec les internautes.

Dans l’une d’elles, que relaie PetHelpful, on peut voir à quel point Milo était gourmand, mais aussi apte au partage.

Ce chien adorait les lamas qu’élèvent ses propriétaires dans cette ferme. De temps en temps, ils lui offraient des friandises en présence des camélidés et ces derniers voulaient évidemment leur part.



Milo n’était pas contre l’idée de les voir recevoir des biscuits eux aussi, mais il ne l’acceptait qu’à une seule condition ; qu’il soit servi en premier. Un privilège qui n’était pas tout à fait illégitime, vu qu’il était le chef de la meute et le protecteur de ces lamas, qui lui devaient donc bien cela.

« Tu nous manques, Milo »

C’est donc l’une de ces scènes que décrit la vidéo en question et où on voit aussi Mia, qui a également eu droit à sa friandise. Milo, lui, en a ensuite reçu une en rab pour sa gentillesse.



Son attitude a touché de nombreux internautes, notamment ceux qui le suivaient déjà sur Instagram. « J'adore voir Milo et Mia ensemble ! Tu nous manques, Milo ! », a ainsi commenté « gabriellegabrielle8567 ». « J’ai encore le cœur brisé pour ce garçon », a écrit, quant à lui, « fostesthehero ».

Voici la vidéo :

