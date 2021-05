Une chienne noue une amitié exceptionnelle avec une pie blessée, recueillie par ses propriétaires (vidéo)

On ne peut que sourire en observant certaines amitiés entre des espèces différentes. Dans l’État du Queensland, en Australie, Juliette et Reece ont sauvé une pie laissée pour morte, lors d’une promenade. Lorsque le couple l’a ramenée à la maison, il ne pensait pas qu’elle deviendrait la meilleure amie de leur chienne, prénommée Peggy.

C’est l’histoire attendrissante du jour. En septembre dernier, Juliette et Reece ont recueilli et soigné un oiseau sauvage, nommé affectueusement Molly. Leur femelle Staffordshire Bull Terrier, âgée d’un an, les a surpris : Peggy a toujours été terrifiée par les pies. Mais cette-fois-ci, elle a semblé très préoccupée par la nouvelle arrivante blessée, relate Metro.

© Peggy & Molly / Instagram

La jeune chienne au cœur tendre est restée aux côtés du volatile tout au long de sa convalescence, comme pour veiller à son bon rétablissement.

© Peggy & Molly / TikTok (capture d'écran)

La vidéo illustrant l’amitié hors norme entre la chienne et la pie émeut les internautes

Molly s’est rétablie en une semaine. Pendant ce temps, elle et Peggy sont devenues inséparables. La pie ne voulait plus quitter le foyer, alors que ses bienfaiteurs ont tenté de la persuader de retourner dans la nature.

© Peggy & Molly / Instagram

« Nous lui avons appris à attraper ses propres vers et lézards. Mais elle pense qu’elle est un chien, elle court après Peggy », a expliqué Juliette. « Elles ont leur propre petit langage et se parlent. C’est tellement drôle à regarder », a-t-elle ajouté.

Les propriétaires ont capturé une séquence extrêmement touchante, qui a réchauffé le cœur de millions d’internautes sur TikTok. Molly et Peggy ont été filmées dormant paisiblement l’une contre l’autre, en se tenant la patte.

© Peggy & Molly / TikTok (capture d'écran)

Peggy et Molly partagent un lien mère-fille extraordinaire

Un jour, Juliette a découvert que sa chienne produisait du lait, bien qu’elle ne soit pas en période de gestation. D’après le vétérinaire, Peggy pense que Molly est son bébé.

A lire aussi : L'émouvante réaction de ce chien qui fond en larmes face à la bienveillance d'une passante qui lui offre à manger (Vidéo)

La « mère » et la « fille » se câlinent et jouent ensemble toute la journée. Ce lien unique apporte beaucoup de joie à Juliette et Reece, lesquels tiennent à préciser que le volatile est libre de se mouvoir où bon lui semble.

Molly est désormais un membre à part entière de la famille. Pour l’instant, elle ne semble vouloir quitter sa mère adoptive pour rien au monde.

© Peggy & Molly / Instagram