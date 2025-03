Trouvé errant et désorienté, ce chien n’avait aucune chance de survie avant de tomber sur ses sauveurs

Les animaux qui sont le plus victimes d’abandons sont les animaux malades ou handicapés. Comme pour appuyer ce fait, le beau Hashbrown a récemment été trouvé errant sur l’île de Maui. L’air confus et désorienté, le canidé a immédiatement été recueilli par les membres d’une association locale qui se sont empressés de l’emmener chez un vétérinaire. Ce qu’ils ont découvert les a ensuite laissés sans voix…

Lorsque les bénévoles de la Maui Humane Society ont trouvé Hashbrown dans la rue, ils n’ont pas hésité une seule seconde à lui sauver la vie. Une rapide visite chez le vétérinaire a permis de déterminer que l’adorable toutou était en bonne santé générale, malgré le fait qu’il n’ait pas de puce et qu’il soit… complètement aveugle ! Voilà qui explique pourquoi le pauvre chien avait l’air totalement perdu et désorienté au moment où il a été trouvé ! D’après les examens, Hashbrown serait aveugle de naissance. Inquiets de son sort, les membres de l’association ont rapidement posté une annonce sur les réseaux sociaux, afin de voir si quelqu’un allait venir le chercher… mais personne n’est venu.

© Helen Woodward Animal Center

Transfert obligatoire

Par chance, Hashbrown s’est rapidement habitué à la vie en refuge et s’est entendu avec tous les chiens et humains. Mais, comme beaucoup d’autres refuges, la Maui Humane Society déborde de pensionnaires et se voit dans l’incapacité de garder un toutou ayant autant besoin d’attention. “Le refuge a atteint sa capacité critique. Non seulement ils ressentent encore les effets des incendies de forêt de l’année dernière, mais avec le tourisme et la population locale en baisse, les adoptions sont désespérément faibles. Plus tragique encore, Maui Humane transférait des animaux à Los Angeles, mais avec les incendies qui ont eu lieu là-bas, ils ont dû arrêter”, a expliqué Kendall Schulz, directrice des services d’adoption au Helen Woodward Animal Center, à The Dodo.

© Helen Woodward Animal Center

Un avenir heureux

Fort heureusement, le Helen Woodward Animal Center, situé à San Diego, s’est justement porté volontaire pour accueillir Hashbrown et d’autres chiens. “Il est le premier que nous avons mentionné. Nous savions qu’il méritait un foyer aimant, mais un chien ayant des besoins spéciaux n’a aucune chance dans un établissement aux prises avec un nombre d’adoptions insuffisant”, a assuré Kendall. Depuis, Hashbrown a pris un vol pour San Diego et a été placé en famille d’accueil. Il attend de pied ferme sa famille pour la vie ! “Il est aussi merveilleux que ce que nous imaginions. (...) Si vous voulez savoir à quoi ressemblent la résilience et la gentillesse, venez rencontrer Hashbrown”, a conclu Kendall avec tendresse.

© Helen Woodward Animal Center