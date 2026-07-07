Une chienne et ses 3 chiots abandonnés survivaient dehors sous une couverture avant d’être secourus par une association (vidéo)

Le sauvetage de cette petite famille a eu lieu à la fin du mois de juin et a été immortalisé grâce à une vidéo postée sur Instagram par Swansea Community Outreach. Composée d’une maman chienne et de ses 3 petits, la famille se trouvait dehors à la merci des éléments, avec pour seul abri une couverture, lorsqu’elle a été secourue par l’association. Pris en charge, les 4 chiens se rétablissent doucement et profitent des bons soins prodigués par les membres du refuge.

Cette maman chienne et ses 3 bébés étaient abandonnés dehors, exposés à un environnement incertain et protégés par une simple couverture quand l’association Swansea Community Outreach est venue à leur rescousse. À travers une vidéo diffusée sur le compte Instagram de l’association, les internautes ont pu découvrir, le 28 juin dernier, les images d’un sauvetage émouvant.

Une couverture pour seule protection

La séquence, relayée par le média DogTime , a été immortalisée par les membres de l’organisation intervenus sur place. Elle montre tout d’abord l’arrivée de ces derniers sur les lieux avant de dévoiler la triste condition dans laquelle se trouvaient cette chienne allaitante et ses 3 chiots. Abritée par une couverture, la chienne nourrissait ses petits et se battait comme elle le pouvait afin de les garder en vie, dans un environnement plutôt hostile. Abandonnés au bord de la route, ils n’avaient nulle part où aller.

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Une aide inespérée

Mais c’était avant la venue de ces sauveteurs qui ont tout de suite compris que la petite famille avait besoin d’aide. La vidéo montre ainsi l’un des membres de Swansea Community Outreach offrir à la maman chienne de l’eau et des croquettes, qu’elle a accepté de prendre directement dans la main, tandis que ses chiots continuaient de téter. Pas effrayée, elle sentait peut-être que l’aide qu’elle espérait était enfin arrivée.

Swansea Community Outreach / Instagram

Un abri pour la famille

Les membres de l’association ont alors pu placer la maman et ses petits en sécurité en les conduisant à l’abri dans leur refuge. À l’écart du danger et des intempéries, la famille peut enfin se remettre de ses émotions et recevoir les soins dont chacun a besoin. « Cette formidable famille a été sauvée et accueillie, mais les chiots doivent être vaccinés et la mère tousse, ce qui pourrait finir par affecter les chiots », précisait l’association en légende de la vidéo. Pour conclure la publication, Swansea Community Outreach lançait un appel aux dons afin de les soutenir et de répondre aux besoins médicaux des 4 chiens.