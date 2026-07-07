En fugue à cause des feux d'artifice, cette Chihuahua vit de joyeuses retrouvailles avec son humain après avoir été retrouvée grâce à sa puce (vidéo)

Grâce à sa puce d’identification, Princess a pu retrouver son maître moins de 24 heures après avoir fui, terrorisée par des feux d’artifice tirés à l'occasion de la fête nationale américaine. Ces retrouvailles émouvantes rappellent à quel point ce dispositif peut faire toute la différence lorsque des animaux s’égarent dans la panique.

Qui dit fête nationale dit feux d'artifice. Et qui dit feux d'artifice dit moments de terreur pour bon nombre de nos amis à fourrure. Ce qui constitue un spectacle grandiose pour nous est, en fait, une terrible épreuve pour des animaux de compagnie dont certains, en panique et désorientés, prennent la fuite et restent introuvables pendant des heures, des jours et parfois bien plus longtemps encore.

C'est ce qui est arrivé à une petite chienne appelée Princess, mais fort heureusement, sa fugue n'a pas été longue. Elle a fini par être localisée et mise en sécurité avant de vivre d'émouvantes retrouvailles avec son maître dans un refuge du Nevada (Etats-Unis), rapportait FOX 5 Vegas le lundi 6 juillet.



The Animal Foundation / Facebook

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Le samedi 4 juillet, les Etats-Unis célébraient le Jour de l'Indépendance, avec des feux d'artifices tirés un peu partout dans le pays ce soir-là. Princess, femelle Chihuahua, avait pris peur en entendant les détonations produites par l'un de ces spectacles pyrotechniques et s'était échappée du domicile de son maître à Las Vegas.

Plus de 130 animaux recueillis depuis le 4 juillet

Ce dernier l'avait cherchée partout dans le secteur, sans résultat. Par chance, la chienne a fini par être retrouvée par un bon samaritain avant d'être prise en charge par une association locale, The Animal Foundation, qui l'a passée au lecteur de puce d'identification dès son arrivée. L'animal en portait bien une et les informations renvoyées étaient à jour, ce qui a permis au personnel de la structure d'accueil d'obtenir rapidement les coordonnées de son propriétaire et de le contacter pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Princess a ainsi retrouvé son « papa » le lendemain au refuge, comme le montre la vidéo ci-dessous postée sur la page Facebook de The Animal Foundation :

L'association s'est réjouie de cet heureux dénouement, tout en précisant avoir recueilli plus de 130 animaux depuis le 4 juillet, la plupart s'étant égarés et attendant donc de rentrer chez eux.