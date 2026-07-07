Adoptée tardivement, cette chienne sénior dynamique profite d’une belle journée avant de prendre l’avion vers sa nouvelle famille (vidéo)

Ziggy a fait ses adieux au personnel du refuge, mangé de la crème chantilly avant de prendre la route vers sa nouvelle vie. Cassant tous les préjugés à l’égard des chiens séniors, la chienne met en avant un dynamisme permanent, et rendra sans aucun doute heureuse sa nouvelle famille qui l’attend à l’atterrissage de l’avion.

L’âge n’est pas un problème pour celle qui se fait appeler « grand-mère Ziggy ». C’est avec émotion que les bénévoles de son refuge, dont Cassondra («@ cassondrachrisman ») ont partagé la récente nouvelle de son adoption. En effet, après de longs mois d’attente, celle qui était boudée par les adoptants a enfin trouvé sa famille pour la vie. Sa nouvelle maman, explique la bénévole, a eu le coup de cœur pour la chienne à travers une vidéo, et a décidé de lui faire une place dans sa vie.

Des adieux festifs

Ziggy a fait ses adieux aux bénévoles qui ont pris soin d’elle à la Maui Humane Society de la plus joyeuse des manières. Sur le chemin vers l’aéroport, elle a eu le droit à un passage par un stand de nourriture, et a pu déguster une merveilleuse crème chantilly. Très joyeuse, la chienne a profité au maximum du moment. À bord de la voiture, c’est une séance sans fin de bisous qui a lieu entre la chienne et ses bénévoles préférés.

« Sa meilleure vie »

Après la journée de rêve, Ziggy a été accompagnée vers l’avion qui lui a permis de rejoindre sa nouvelle famille, explique PetHelpful. C’est avec une peur raisonnable que la chienne s’est installée dans la caisse de transport. À son arrivée, ses nouveaux humains l’attendaient.

Très rapidement, Ziggy s’est liée d’amitié avec un autre chien. Sous la vidéo postée, les bénévoles commentent : « Elle joue maintenant avec sa nouvelle sœur comme si elle avait à nouveau 2 ans ». En effet, l’annonce de son adoption, puis son adoption effective ont offert une seconde jeunesse à cette adorable chienne dont le dynamisme n’est plus à prouver.

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#hawaiitiktok #maui #adoptdontshop #foryoupage ? Anything Could Happen - Ellie Goulding @cassondrachristman Yay grandma Ziggy has found her forever home!!! Her fabulous mom saw her video and reached out to the Maui humane society team, next thing ya know grandma Ziggy is getting funnel cake with transfer manager Lora and i then is on her first flight ever and now playing with her new sis like she’s 2 years old again, and yes she is still saying “who you calling grandma?!” ???????? Thank you to her new family for knowing grandma Ziggy is fantastic before even meeting her!!! I always say we just have to reach that one right person and for Miss Ziggy her forever family found her! #fyp

Comment prendre soin d’un chien sénior ?

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