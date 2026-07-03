Persuadée que « toutes les créatures sont ses amies », cette jeune Golden Retriever est fascinée par une minuscule tortue (vidéo)

En croisant le chemin d'une minuscule tortue, cette Golden Retriever ne s'est pas contentée de l'observer avec curiosité. Soucieuse de ne pas gêner sa progression, elle s'est délicatement écartée pour lui laisser le passage, offrant une scène aussi attendrissante que révélatrice de son caractère exceptionnellement doux.

Les chiens de race Golden Retriever ont la réputation d'être très sociables et amicaux. Dolly colle parfaitement à cette description. Depuis son plus jeune âge, cette chienne se lie d'amitié avec tous les individus qu'elle rencontre, qu'il s'agisse de congénères, d'humains ou de représentants d'autres espèces.

Elle apparaît dans bon nombre de vidéos partagées par sa propriétaire Gracie Holsonback sur son compte TikTok « @gracielholsonback ». L'une de ces séquences est particulièrement touchante et montre à quel point Dolly est enthousiaste et bienveillante chaque fois qu'elle fait une nouvelle rencontre.



@gracielholsonback / TikTok

Mise en ligne le 21 juin 2026 et relayée par PetHelpful , la vidéo en question nous permet de découvrir une interaction inattendue entre la chienne, à l'époque où elle était plus jeune, et une minuscule tortue.

A la fois attendrie et fascinée par le petit chélonien, elle l'observait attentivement pendant qu'il avançait lentement. Pour ne pas lui barrer la route, elle a même écarté les pattes, avant de se positionner sur le flanc, libérant complètement le chemin devant lui.

« Quand votre Golden pense que toutes les créatures sont ses amies »

« Quand votre Golden pense que toutes les créatures sont ses amies », indique sa maîtresse dans le texte incrusté. Une phrase qui résume parfaitement l'état d'esprit de Dolly.

Voici la vidéo :

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L'attitude de la chienne en dit long sur sa douceur et, plus globalement, cette capacité qu'ont nos amis à fourrure à s'émerveiller de tout et à partager leur joie de vivre.

L'info Woopets : pourquoi certains chiens sont-ils naturellement plus sociables que d'autres ?

La sociabilité d'un chien dépend de plusieurs facteurs, et pas uniquement de sa race.

La génétique influence en partie le tempérament, certaines races ayant été sélectionnées pour leur coopération avec l'humain.

La socialisation précoce, entre 3 et 12 semaines, est essentielle : un chiot exposé à différents animaux, personnes et environnements développe généralement plus de confiance.

Les expériences vécues jouent aussi un rôle majeur. Des rencontres positives répétées favorisent un comportement calme et ouvert, tandis que des expériences négatives peuvent rendre un chien plus méfiant.

Chaque chien possède donc sa propre personnalité, même au sein d'une race réputée très sociable comme le Golden Retriever.