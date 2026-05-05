Abandonnés dans une épicerie, 3 chiots attirent l'attention d'un inconnu qui choisit de les sauver (vidéo)

Cet homme a fait la rencontre des 3 chiens dans un 7-Eleven et s’est engagé à leur offrir un meilleur avenir en les faisant monter à bord de sa voiture. Les canidés erraient dans l’épicerie. Les clients les caressaient, mais personne n’est véritablement allé à leur rencontre avant l’intervention de l’homme décidé à leur offrir le soulagement qu’ils attendaient.

Sous sa vidéo publiée sur Instagram, et relayée par PetHelpful, l’homme a reçu des commentaires pour le remercier de son action si engagée. Rassembler les 3 chiens dans sa voiture n’a pas été une tâche aisée.

Des chiots livrés à eux-mêmes

Le sauveteur qui a pris les devants a pu constater que les chiots étaient seuls. Ils sollicitaient l’aide des passants et des clients, montrant qu’ils n’avaient pas de maman ou d’humain à qui se fier. L’homme a dès lors compris qu’il s’agissait d’une urgence. Il s’est lancé dans un sauvetage seul, pour le bien-être des chiots, et pour pouvoir leur offrir un avenir plus prometteur.

@thek9boys / Instagram

« Tout le monde va être en sécurité maintenant »

Mettre à l’abris des chiens errants n’est pas une chose facile. Si les canidés qui se trouvaient dans le supermarché ont compris que l’homme leur voulait du bien, ils sont restés sur la défensive. Finalement, une fois dans la voiture, ils ont accepté pleinement l’aide qui leur était apportée.

« Un vrai gentleman »

Admiré sur les réseaux sociaux, l’homme qui a assuré le sauvetage a reçu le soutien des internautes. Ces derniers le qualifient de « gentleman », et l’encouragent en disant : « Vous trouverez une maison pour ces beaux chiots ».

Ici, c’est bien la spontanéité de cet homme qui a fait la différence. Sans véritablement savoir ce qui l’attendait à travers ce sauvetage, il s’est lancé dans l’aventure, faisant confiance à la communauté des amoureux des animaux.

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Comment soutenir la cause animale au quotidien ?

Venir en aide aux animaux passe parfois par des actes très simples au quotidien. Voici comment apporter sa pierre à l’édifice :