« Ce triste jour est arrivé », un cheval fait ses adieux à sa compagne Husky de 18 ans qui vit ses derniers instants (vidéo)

Dans une vidéo diffusée sur son compte TikTok @prettycountryfarm, Amie Parker a partagé avec ses abonnés le moment émouvant vécu entre Tiny, l’un de ses chevaux, et Bianca, une chienne de race Husky. Celle-ci, âgée de 18 ans, vivait ses derniers instants et le cheval était venu lui faire ses adieux. Des images aussi douces que tristes qui ont touché le cœur des internautes.

Il existe parfois des liens inattendus et surprenants entre des animaux de différentes espèces, mais la relation qu’entretenaient Tiny, le cheval d’Amie Parker, et Bianca, le Husky Sibérien, était particulièrement touchante. Dans une vidéo partagée par leur maîtresse, également propriétaire d’une ferme et détentrice du compte TikTok @prettycountryfarm , Amie faisait découvrir leur lien qui s’exprime de la plus émouvante des manières.

Un adieu silencieux

Alors que la chienne âgée de 18 ans vivait ses derniers instants, Amie lui avait laissé faire le tour de la ferme pour voir une dernière fois ceux aux côtés de qui elle avait vécu durant toutes ces années. C’est auprès de Tiny qu’elle semble avoir trouvé le plus doux des réconforts. En effet, comme en attestent les images, le cheval a eu une réaction tout à fait émouvante, caressant et reniflant son amie avec une douceur incroyable. De légers coups de museaux en frôlements sur la tête de Bianca, Tiny a montré son affection une toute dernière fois à son amie.

« Tout le monde lui fait ses adieux »

En légende de la vidéo, relayée par le média PetHelpful , Amie écrivait : « Ce triste jour est arrivé. Ma douce Bianca, ma chienne husky de 18 ans et demi, est prête à partir. Tout le monde lui fait ses adieux. Nous t'aimerons toujours, toi, mon ange si doux et parfait. » Avec plus de 91,8K vues, cette séquence a beaucoup fait réagir les internautes, qui ont été près de 650 à laisser un message à Amie et ses animaux. « C'est tellement émouvant. Merci de partager cela », disait l’un d’eux, « Quel beau lien ! Puisse-t-il transcender le temps et l'espace », souhaitait un autre. L’un d’eux a bouleversé Amie en lui faisant un cadeau que la jeune femme a partagé par la suite avec ses abonnés, juste ici. « Quelqu'un a fait cette photo et a écrit cela sur ma dernière vidéo de Bianca et Tiny. Cela a vraiment touché mon âme. Merci. »

@prettycountryfarm / TikTok

Surmonter le deuil

Un utilisateur soulignait aussi le fait que « Les animaux ont une âme tellement extraordinaire... » ne faisant pas fi des différences, ils aiment sans barrière et savent, eux aussi, exprimer leur tristesse face au deuil à leur manière, comme le rappelait PetHelpful.

S’il est légitime de se demander dans quelle mesure les chevaux peuvent ressentir la perte d’un être cher, qu’il s’agisse d’un autre animal ou d’un humain, la docteure Claire Ricci-Bonot de l’université de Lincoln, précisait à PetHelpful que les chevaux « sont des animaux sociaux, il est donc logique qu’ils soient affectés par la mort de leurs compagnons ». Dans l’entrevue qu’elle a accordée au média, elle précisait aussi que ses recherches lui avaient permis de définir que « le fait de permettre aux chevaux de voir et de passer du temps avec leur compagnon décédé pourrait les aider à comprendre ce qui s’est produit. » Cela leur permettrait de mieux s’adapter à cette disparition par la suite. Amie a donc eu raison de laisser Tiny dire adieu à Bianca. Qu’il s’agisse de soutenir Tiny dans son deuil à venir ou de réconforter Bianca qui vivait ses derniers instants, ce geste était important pour les deux.

Un autre moment de tendresse entre les 2 amies a été diffusé 2 jours plus tard, prouvant une nouvelle fois la préciosité de ces instants fragiles.

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