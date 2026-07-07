Découvert sous un camion ce chiot réussit l'exploit de faire jouer sa grande soeur Malinois pourtant très impassible de nature (vidéo)

C’est au détour du compte TikTok @heatherrrr.979 que les internautes ont récemment pu découvrir les émouvantes images de Piper, un chiot de race Grand Pyrénéen jouant avec sa nouvelle grande sœur Sadie, un Berger Belge Malinois. Trouvée sous un camion peu de temps avant, la petite Piper a su conquérir le cœur de sa famille adoptive, allant jusqu’à charmer Sadie, qui, pourtant, est une chienne plutôt stoïque.

Le 20 juin dernier, Heather, une utilisatrice TikTok connue sous le pseudonyme @heatherrrr.979 annonçait sur son compte avoir trouvé un chiot de race Grand Pyrénéen sous son camion, garé dans son allée.

« Je me demandais pourquoi l’univers pensait que nous avions besoin d’un quatrième chien…»

En quelques heures à peine, la petite chienne, baptisée Piper, réussissait à conquérir le cœur de tous les membres d’une famille qui accueillait déjà 3 autres chiens, comme en atteste le compte de Heather. Mais à ce moment-là, nul ne pensait que Piper serait capable de briser la carapace de l’un des toutous de la maison, Sadie, une femelle Berger Belge Malinois « qui ne joue avec personne », ainsi que la décrivait sa maman.

Et pourtant…

@heatherrrr.979 / TikTok

« Pour réaliser que, peut-être, elle n’était pas venue dans notre vie pour moi… »

Contre toute attente, l’adorable Piper a su trouver comment séduire l’impassible Sadie. Au travers d’une vidéo diffusée le 22 juin, et relayée par le média PetHelpful, soit à peine 2 jours après son arrivée, on peut découvrir les deux chiennes en train de jouer ensemble, comme si de rien n’était, faisant mentir les précédentes paroles de leur maman.

Calme et protectrice, Sadie est d’ordinaire plus occupée à s’assurer que tout se passe bien dans la maison qu’à jouer, pourtant, aux côtés de son énergique petite sœur, elle semble avoir trouvé un second souffle et se prête au jeu.

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« C’est le début d’une belle amitié ! »

Dans quelques mois, Piper dépassera sa grande sœur en taille, pour l’heure, elles offrent un contraste adorable. Une relation touchante et mignonne qui a beaucoup ému les internautes. Ils ont été plus de 22 K à appuyer sur la mention « j’aime » et certains d’entre eux ont même laissé un petit message dans la section commentaires, soulignant le lien incroyable naissant entre les 2 chiens.

« Je n’ai jamais vu un chien adulte aussi enthousiaste à l’idée de jouer qu’un chiot ! », commentait l’un d’eux.

Et à en croire les autres vidéos postées depuis, Sadie et Piper vont devenir les meilleures amies du monde !