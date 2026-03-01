Sauvé in extremis de l'euthanasie, ce chien ne perd pas de temps et devient immédiatement la star de sa famille d'accueil (vidéo)

Condamné à l’euthanasie, Eggnog a finalement échappé au pire grâce à l’intervention in extremis de Kait, qui lui a offert bien plus qu’un simple toit provisoire. Dès son arrivée, ce chien s’est senti chez lui, au point de balayer les étapes d’adaptation habituelles et de transformer ce sauvetage en véritable renaissance.

Kait, alias « @kaitfosterlife » sur TikTok, est mère d'accueil bénévole pour chiens en quête d'un nouveau départ. Passionnée par son activité, elle a permis à bon nombre de canidés d'avoir droit à une nouvelle vie auprès de familles aimantes. Elle a même succombé à la tentation du « foster fail » à 3 reprises.

Récemment, elle a entendu parler d'Eggnog, un American Staffordshire Terrier d'un an qui était placé sur la liste des pensionnaires d'un refuge à euthanasier. A quelques heures du moment fatidique, Kait a contacté la structure d'accueil en question pour lui annoncer son intention de l'accueillir. En ouvrant les portes de son foyer à ce chien, elle lui a donc sauvé la vie.

Le transfert a eu lieu par avion. Kait et son conjoint sont allés chercher Eggnog à l'aéroport, et dès le départ, le quadrupède s'est montré joyeux et enthousiaste en présence de ses nouveaux humains. Comme s'il comprenait qu'il était en train d'écrire un tout nouveau chapitre de son existence.

D'ailleurs, cette rencontre à l'aéroport a eu lieu le jour de la Saint-Valentin, comme une magnifique preuve d'amour.

Dans une vidéo postée par Kait le 15 février 2026 sur TikTok et relayée par PetHelpful , on peut découvrir un aperçu des 24 premières heures passées par Eggnog chez sa famille d'accueil.

On y voit que le chien était aux anges dès le trajet en voiture, surtout après avoir reçu une friandise. Arrivé à la maison, il s'en est donné à coeur joie avec les os à mâcher. Il a ensuite pu jouer et échanger les câlins avec son père d'accueil et Kait, et fait la connaissance des autres chiens de la famille. Il a même bu de l'eau dans la même gamelle d'eau que l'un d'eux, preuve de détente et de confiance absolues. Sans oublier les promenades et les distributions de friandises.

Eggnog s'est tout de suite senti chez lui

Comme le souligne Kait en légende de cette publication, Eggnog n'a même pas eu besoin de passer par la règle des 3, qui décrit les étapes d'adaptation d'un chien à son nouvel environnement. Pour rappel, cette règle stipule que l'animal adopté passe 3 jours à être stressé et à observer, 3 semaines à comprendre la routine et à atteindre un état de détente, et enfin 3 mois pour se sentir vraiment chez lui et révéler sa véritable personnalité.

L'Amstaff s'est tout de suite mis à l'aise et profite pleinement de cette phase à la fois transitoire et bénéfique, à l'issue de laquelle il pourra rejoindre son foyer pour la vie.