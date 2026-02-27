La famille d'un chiot disparu lors d'un cambriolage retient son souffle pendant 2 mois et reste suspendue aux nouvelles de la police

Bonne nouvelle pour la famille de Bluey : la jeune chienne disparue lors d’un cambriolage a été retrouvée saine et sauve. Son ravisseur a été identifié et placé en détention en attendant son procès, mettant fin à cette terrible mésaventure.

La famille de Bluey était restée sans nouvelles de cette jeune chienne depuis sa disparition lors du cambriolage de son logement, survenu au début du mois dernier. L'animal a fini par être localisé et a été ramené sain et sauf auprès des siens, rapportait WFMY News 2 le jeudi 26 février.

Les chiens de race, en particulier ceux de petite taille, sont très convoités par les voleurs qui pensent pouvoir tirer profit de leur revente ou en faire des reproducteurs. Les Bouledogues Français font partie des canidés ciblés par ces individus qui, bien souvent, n'hésitent pas à recourir à la violence pour s'en emparer. L'exemple de Lady Gaga est tout à fait parlant ; on se souvient que le jeune homme qui promenait ses 3 Frenchies, appelés Gustav, Koji et Miss Asia, s'était fait tirer dessus par les ravisseurs des quadrupèdes.

Plus récemment, quelqu'un s'est introduit par effraction dans un appartement de la résidence Pointe Apartments, située sur South Mebane Street dans le sud de Burlington, en Caroline du Nord (Etats-Unis). Bluey, qui n'avait que 2 mois au moment des faits, le 2 janvier en l'occurrence, s'était alors volatilisée. Les maîtres du chiot Bouledogue Français étaient totalement désemparés.



Alamance County Crime Stoppers-NC / Facebook

La police locale (Burlington Police Department) et Alamance County Crime Stoppers, organisation communautaire aidant à lutter contre la criminalité dans le comté d'Alamance, ont été alertées, et une enquête a été ouverte.

Le soulagement pour Bluey et ses humains

L'heureux dénouement que tout le monde espérait, à commencer par la famille de Bluey, bien entendu, est arrivé le jeudi 26 février. Les forces de l'ordre ont, en effet, annoncé que la chienne venait d'être retrouvée indemne et restituée à ses propriétaires.

Par ailleurs, la police de Burlington est parvenue à identifier et interpeller un suspect : Bryan Keishawn Torain. Il fait l'objet de poursuites judiciaires pour atteinte à l’intimité de la vie privée (il aurait filmé ou photographié les lieux à l'insu des personnes concernées), violation de domicile, vol aggravé et vol d'animal domestique. Il a été placé en détention provisoire sans possibilité de remise en liberté sous caution.

Alamance County Crime Stoppers-NC / Facebook