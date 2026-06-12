Cette chienne séniore atteinte d'un cancer continue malgré tout de prendre soin des chatons orphelins recueillis par sa maîtresse

Alors qu’on lui prédisait une fin imminente, Artemis continue de profiter pleinement de la vie 6 mois après l’annonce de sa terrible maladie. Mieux encore, cette chienne séniore au grand cœur poursuit sa mission auprès de chatons vulnérables, auxquels elle apporte tendresse, protection et réconfort au quotidien comme si elle en était la génitrice.

Après une batterie d'examens et d'analyses, le diagnostic était tombé comme un couperet : cancer du foie. Artemis, croisée Bouvier Australien, n'avait ainsi plus qu'une poignée de semaines à vivre, d'après les vétérinaires. Sa propriétaire Adrienne Kanan était sous le choc, mais bien décidée à faire en sorte que la chienne soit heureuse jusqu'au bout.



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6 mois après, la brave quadrupède est toujours là, comblant son humaine de bonheur et s'adonnant à son activité préférée avec une passion et un dévouement intacts ; s'occuper des chatons orphelins accueillis par sa maîtresse.

Âgée de 10 ans, Artemis n'a jamais connu la maternité. Adrienne Kanan ne l'a jamais incitée ni appris à prendre soin des petits félins. Elle fait de manière instinctive, les protégeant et rassurant comme si elle les a mis au monde.

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Habitant Omaha dans l'Etat du Nebraska (Etats-Unis), Adrienne Kanan se voit régulièrement confier des portées de chatons par l'association Muddy Paws Rescue, dont elle est membre. Elle les héberge, nourrit, socialise et aide à grandir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge d'être proposés à l'adoption. Une mission à laquelle sa chienne prend part très activement.



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« Elle a un but. Cela la rend heureuse »

« Ce petit ne pèse que 100 grammes et elle est exceptionnellement prudente à son égard », dit-elle à WOWT en désignant l'un de ses actuels protégés félins nourris à la seringue.



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« Elle s'accroche pour les petits dont elle s'occupe, poursuit la bénévole au sujet d'Artemis. Elle a un but. Cela la rend heureuse. Je pense que cela lui apporte de la joie ».

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D'ailleurs, Artemis ne se contente pas de choyer les chatons ; elle apporte également soutien et réconfort au mari d'Adrienne Kanan, vétéran des forces armées, et à leur fils atteint d'autisme.

Cette chienne est donc un véritable ange sans ailes, mais avec une fourrure noir et feu grisonnante.