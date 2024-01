Une chienne souffrant d'obésité morbide devient source d'inspiration par sa volonté de remonter la pente

L’extrême surpoids de Sox mettait la santé et même la vie de cette chienne en grand danger. Il lui fallait absolument maigrir et cela impliquait énormément de travail et de gros sacrifices. Un processus dans lequel elle a reçu les précieux soutiens d’une association et de son adoptante.

Bon nombre d’animaux de compagnie souffrent de surpoids. Dans la plupart des cas, leurs propriétaires ne s’en rendent pas compte et continue de leur donner une alimentation inadaptée, pensant parfois leur faire du bien alors que c’est l’inverse. Sox était dans cette situation.

Cette chienne croisée Chihuahua de 7 ans recevait des repas beaucoup trop riches et en totale inadéquation avec ses besoins de la part de son ancien maître. Ce dernier était tombé malade et ne pouvait plus prendre soin d’elle, d’où son arrivée au refuge Muttville de San Francisco, en Californie (Etats-Unis).



WLBT

Sox, qui s’appelait Sweet Tomato avant sa prise en charge par l’association, pesait près de 14 kilogrammes à ce moment-là. Il lui fallait perdre du poids pour recouvrer la santé, retrouver sa mobilité et ne pas décéder précocement.

« Quand j'ai vu ses photos après l'avoir adoptée, j'étais vraiment abasourdie », raconte sa nouvelle propriétaire Amanda Tull à WLBT. Sa transformation est, en effet, spectaculaire.



WLBT

« Elle avait du mal à se lever », se souvient, pour sa part, Jen Coudron, responsable à Muttville. Son long combat pour revenir à un poids plus sain pouvait commencer.

« A présent, le monde lui appartient »

Régime spécifique et exercices ont eu l’effet escompté. Au bout de 3 mois, Sox a perdu 5 kilogrammes. Aujourd’hui, elle pèse le tiers de son poids initial.

« A présent, le monde lui appartient. Elle peut courir et sauter. Sa vie lui a été rendue », se réjouit son adoptante.

A lire aussi : Sauvée d'un réseau de combats de chiens, cette Pitbull devient la plus ancienne pensionnaire de son refuge



WLBT

Pour cette dernière, Sox est une héroïne et une véritable source d’inspiration par sa volonté de remonter la pente. Elle a su venir à bout de toutes les difficultés et relever un défi qui pouvait paraître insurmontable au départ. « J'espère que nous aurons une longue vie ensemble », confie la maîtresse de la chienne. Elle la preuve vivante que, avec de la détermination et un peu de soutien, on peut atteindre ses objectifs.