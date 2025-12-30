5 ans après son sauvetage inespéré et ayant inspiré une loi, ce chien revenu de loin sera à l'honneur sur grand écran

Figure emblématique de la cause animale dans le Kentucky et même dans tout le pays, Ethan n’a cessé d’émouvoir et d’inspirer depuis son incroyable renaissance. Son histoire, déjà à l’origine d’une avancée législative majeure, s’apprête désormais à prendre une nouvelle dimension : celle du grand écran. Un projet cinématographique vient en effet d’être lancé pour retracer le destin exceptionnel de ce chien devenu symbole d’espoir et de résilience.

Ethan est un chien au parcours hors du commun. Véritable survivant, laissé pour mort sur un parking du Kentucky (Etats-Unis) il y a près de 5 ans, sauvé par une association et adopté par celui qui la dirige, le quadrupède à la robe bringée revient de très loin. Son histoire avait déjà donné lieu à la création d’une loi, elle va également inspirer un film. L’annonce a été faite par le site WAVE News .

Ethan avait été découvert dans un état critique en janvier 2021. Il avait été pris en charge par la Kentucky Humane Society, qui l’avait emmené aux urgences vétérinaires. Le chien affichait une maigreur extrême. Il était si faible et sa température corporelle si basse que celle-ci n’avait pas pu être prise par les vétérinaires à son arrivée.



Ses chances de survie paraissaient réduites, voire nulles à l’époque, mais les personnes mobilisées pour le soigner étaient animées par une détermination admirable, et lui-même s’était courageusement battu pour s’accrocher à la vie.

Après plusieurs jours de soins, il ne pouvait toujours pas marcher sans aide, ni s’alimenter seul. Il avait toutefois réalisé d’importants progrès par la suite. Il s’était rétabli et avait repris du poids, devenant un chien heureux et en pleine forme. D’autant plus qu’il avait désormais une maison et une famille, celles de Jeff Callaway, le directeur de la Kentucky Humane Society.

Le tournage commencera dans quelques mois

En mars 2024, une loi anti-maltraitance animale portant son nom a été adoptée par le Sénat de l’Etat du Kentucky. L’impact du parcours d’Ethan ne s’arrêtera toutefois pas là ; le tournage d’un film racontant son cheminement débutera au printemps prochain. Intitulé “Ethan Almighty - Ethan's Law”, il sera réalisé par Tane McClure. Elle en coécrira également le scénario avec Tyke Caravelli.

Le casting complet n’a pas encore été révélé, mais l’on sait déjà qui y incarnera Jeff Callaway : Sean Patrick Flanery (“Les Anges de Boston”, “Dead Zone”, “Saw 3D : Chapitre Final”…).

