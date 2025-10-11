"Il a l'air tellement plus heureux", obèse et endolori, un chien perd 20 kg avec l'aide des bénévoles

Abandonné à son triste sort, un chien souffrant d’obésité sévère a ému les bénévoles d’un refuge texan. Grâce à l’attention et aux soins constants qu’il a reçus de leur part, cette créature en détresse a peu à peu retrouvé goût à la vie, transformant son apparence, mais aussi son cœur.

Squishapotamus n’était pas au mieux de sa forme au moment de son arrivée au refuge Austin Pets Alive!, dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). Ce croisé Pitbull était en net surpoids, pesant plus de 45 kilogrammes. A cause de l’obésité, il souffrait tant sur le plan mental et émotionnel que sur celui physique.

“Il était clair qu’il ne se sentait pas bien, raconte Jess Prosser, responsable chez Austin Pets Alive!, à The Dodo . Ses pattes arrières le lâchaient lorsqu'il essayait de marcher, et par moments, il se montrait sur la défensive quand on le caressait. Je pense que cette attitude était due à l’inconfort ou la douleur.”



Austin Pets Alive!

Les bénévoles étaient toutefois déterminées à le soigner et à l’aider à remonter la pente. Elles savaient que c’était possible, mais que pour y parvenir, Squishapotamus devait perdre beaucoup de poids.



Austin Pets Alive!

Un régime alimentaire adapté a été mis en place, excluant les friandises et réajustant les quantités servies lors des repas. Parallèlement à ces mesures nutritionnelles, le chien devait faire de l’exercice quotidiennement. “Nous effectuions également de très courtes promenades avec lui, car il ne pouvait pas marcher plus de 5 minutes”, précise Jess Prosser.

L’obésité lui causait également des problèmes de peau. Pour y remédier, il recevait des massages à l’huile de coco.



Austin Pets Alive!

“Il a l’air tellement plus heureux”

En quelques semaines, Squishapotamus a commencé à maigrir. Dans le même temps, son caractère enjoué a refait surface. “Ce qui m'a le plus marquée, c'est sa transformation. On a pu constater des changements tant physiques que comportementaux“, dit la responsable.



Austin Pets Alive!

De plus en plus énergique, il pouvait désormais profiter de sorties plus longues à l’extérieur du refuge. Il a également élargi son cercle d’amis parmi les bénévoles et accepte désormais leurs caresses. “Il a l’air tellement plus heureux”, se réjouit Jess Prosser.



Austin Pets Alive!

Ayant réussi l’exploit de perdre 20 kilogrammes en 5 mois, Squishapotamus est aujourd’hui méconnaissable. Il est désormais prêt pour l’adoption, et du côté d’Austin Pets Alive!, on lui cherche une famille aimante pour la vie.

“C'est un excellent compagnon [...]. Chaque fois que je le regarde, il me fait sourire”, conclut Jess Prosser.