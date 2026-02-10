Un chien souffrant de maux de ventre laisse son frère chat se blottir contre lui et découvre dans ses câlins un réconfort inattendu (vidéo)

Tout le monde a parfois besoin d’un peu de réconfort… et les chiens aussi ! Même les plus robustes ont leurs jours sans. Opie, un croisé Pitbull qui avait mal au ventre, a heureusement pu compter sur son frère félin pour aller mieux. Un parfait chat de soutien émotionnel !

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons d’Opie, un chien croisé Pitbull du Massachusetts (États-Unis) qui a littéralement été élevé par des chats. Les minous ne sont pas seulement ses mentors, mais ils sont un véritable soutien pour lui au quotidien. En témoigne une vidéo récente postée sur le compte Instagram du toutou.

Un chat de soutien émotionnel

Dans cette publication, on découvre Opie tendrement lové contre son ami chat. D'après le texte à l'écran, le toutou ne se sentait pas bien ce jour-là et souffrait de maux de ventre. Au lieu de s’isoler ou de se reposer seul, il a cherché du réconfort auprès de son fidèle compagnon félin, affectueusement qualifié de « chat de soutien émotionnel ».

On voit le duo blotti l’un contre l’autre, parfaitement à l’aise. Opie se penche doucement et finit par poser sa tête sur le ventre du chat, qui, de son côté, reste calme et détendu. Leur langage corporel montre une grande complicité et une confiance mutuelle, suggérant que ces moments de tendresse font entièrement partie de leur quotidien.

Dans la légende, le propriétaire d’Opie a tenu à rassurer les spectateurs : le Pitbull « se sent beaucoup mieux maintenant ». On peut imaginer que ces doux câlins ont eu un effet apaisant et réconfortant sur le toutou !

Un duo qui fait fondre Internet

Relayée par CatTime, la publication a rapidement fait sensation, accumulant des milliers de « J’aime » et une pluie de commentaires touchants.

Les internautes ont été nombreux à être émus par l’idée d’un « chat de soutien émotionnel », certains plaisantant même sur le fait que ces chats pouvaient presque tout arranger. « Les chats de soutien émotionnel sont la solution à tous les problèmes », a par exemple écrit quelqu’un dans les commentaires.

A lire aussi : Récemment adoptée en refuge, cette chienne rencontre un enfant pour la première fois et ressent le coup de foudre (vidéo)

© @justopiethings / Instagram

D’autres ont souligné la chance d’Opie d’avoir un compagnon aussi attentionné, et se sont réjouis qu’il aille mieux. De nombreux commentaires ont également évoqué l’effet apaisant de la vidéo : certains affirment en effet que la regarder a suffi à améliorer leur humeur. Une publication toute simple, mais qui a su toucher des milliers de cœurs…