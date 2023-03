Une chienne, errante et affamée, trouve refuge dans les décombres d’une bâtisse abandonnée et donne du fil à retordre à celle qui veut l’aider

Dodie a vécu dans des lieux hostiles pendant bien trop longtemps. Sa vie dans les rues du Missouri l’a affamée et rendue particulièrement craintive. Un jour, cependant, elle a rencontré une femme au grand cœur, déterminée à lui offrir une seconde chance.

Donna Lochmann et Natalie Thompson se rendaient il y a quelques semaines au chevet d’un chien en urgence médicale. Les bénévoles de la Stray Rescue of St Louis (États-Unis) ne s’apprêtaient à sauver qu’un animal ce jour-là. Or, sur leur chemin, elles ont croisé un autre canidé en détresse.

Stray Rescue of St Louis / Facebook

Une invitée surprise

« En descendant une rue, Natalie a remarqué une chienne. Après avoir sauvé l’animal en urgence médicale, nous sommes retournées dans cette fameuse rue, mais nous ne l’avons vue nulle part. Finalement, nous l’avons aperçue dans une ruelle » explique Donna Lochmann à The Dodo.

Au bout du chemin, il y avait un bâtiment abandonné. La bénévole a immédiatement supposé que la chienne était entrée à l’intérieur. Elle s’y est donc rendue, elle aussi, et en traversant une pièce jonchée de détritus, elle a enfin retrouvé l’animal en détresse.

« Je l’ai vue allongée sur une couverture au milieu de la pièce. Malheureusement, je n’avais qu’une seule laisse sur moi, et elle était dans ma voiture », explique-t-elle. Le temps d’aller la récupérer, la chienne avait de nouveau pris la fuite.

Donna l’a alors cherchée une seconde fois, pour la repérer finalement dans un champ à proximité. Cette fois-ci, la bonne samaritaine savait qu’elle ne la lâcherait pas d’une semelle.

Stray Rescue of St Louis / Facebook

« Elle ne venait pas vers moi, et je ne voulais pas qu’elle panique et qu’elle s’enfuie. Alors, je me suis agenouillée et j’ai commencé à lui lancer quelques saucisses. C’est ainsi qu’elle a fini par se rapprocher de moi », se souvient Donna.

Stray Rescue of St Louis / Facebook

Par chance, la chienne était « plus heureuse que craintive », et a bien voulu accorder sa confiance à sa sauveuse. « Elle a posé ses pattes dans le coffre de ma voiture et m’a laissée la soulever. Je pense qu’elle était prête à s’en aller. »

En route vers de meilleures aventures

Nommée Dodie, la chienne a pu consulter un vétérinaire qui a affirmé qu’elle était globalement en bonne santé, malgré un sous poids important. Elle a suivi un régime alimentaire adapté pour reprendre des forces.

A lire aussi : Il perd tout espoir de retrouver ses chiens perdus depuis 3 ans, avant cet appel inattendu d'une clinique vétérinaire

Depuis cette histoire, Dodie a rejoint un foyer d’accueil où elle se sent très épanouie. Elle a quitté les décombres de la maison abandonnée pour un lit chaud et confortable, et attend sagement l’arrivée de la famille de ses rêves.