Un chat coincé pendant 2 jours dans un bâtiment abandonné. Sa maîtresse escalade un mur de 3 mètres pour tenter de le récupérer !

La maîtresse d’un jeune chat a dû escalader un mur de près de 3 mètres de haut pour le sauver. L’animal s’était retrouvé pris au piège dans un bâtiment désaffecté, et la police était intervenue dès la veille pour le secourir.

Un chaton de 6 mois a passé une nuit bloqué dans une vieille bâtisse avant d’être récupéré sain et sauf par sa propriétaire et la police, rapporte My Kolkata ce lundi 25 avril.

Le félin en question répond au nom de Kurkure. Il vit avec sa famille dans la localité de Ballygunge à Calcutta, dans le Nord-est de l’Inde. D’après son maître Santanu Gangopadhyay, lui et sa femme Rupali Gangopadhyay l’avaient adopté très jeune, après l’avoir découvert errant devant chez eux.

Samedi dernier, Kurkure avait « pris son petit déjeuner à la maison, puis était sorti dans le jardin » comme il le faisait habituellement, raconte Santanu Gangopadhyay. Il avait ensuite disparu. Le soir, sa famille inquiète s’est mise à sa recherche. Rupali Gangopadhyay a fini par entendre ses miaulements de détresse, qui provenaient d’un petit immeuble voisin de 3 étages et abandonné. Kurkure était coincé dans un balcon du 2e étage.

Le couple a appelé la police. Les agents sont arrivés sur les lieux, mais ils n’ont pas pu faire grand-chose. « Il faisait trop sombre et l'endroit était infesté de serpents et de mangoustes, explique un officier. Nous avons décidé de reprendre les travaux de sauvetage dimanche matin ».

Rupali Gangopadhyay a préparé de la nourriture pour Kurkure, qu’un des policiers a fait monter jusqu’au balcon à l’aide d’une barre de fer.

« Je n'ai jamais escaladé un mur de ma vie »

Le lendemain matin, les propriétaires du chat et la police sont revenus. Les agents ont utilisé une échelle pour franchir le mur d’enceinte, mais le chat terrifié ne se laissait pas approcher. Sa maîtresse a alors décidé de monter elle-même le chercher. « Je n'ai jamais escaladé un mur de ma vie, mais étonnamment, je n'avais pas du tout peur. J'étais plutôt contente de pouvoir retrouver Kurkure », confie l’aide-ménagère de 55 ans.

Elle s’est hissée en haut du mur à l’aide de l’échelle, puis cette dernière a été placée derrière la cloison pour lui permettre de redescendre et d’entrer dans le bâtiment en compagnie des policiers. Là, Kurkure l’a immédiatement reconnue et est venue vers elle.

A lire aussi : La vidéo attendrissante d'un chat qui découvre la neige pour la première fois de sa vie !



My Kolkata

Le chat a enfin pu rentrer chez lui indemne. Soulagée, Rupali Gangopadhyay a salué le travail des agents des forces de l’ordre : « Le soin avec lequel ils ont sauvé Kurkure était exemplaire ».