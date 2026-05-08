Un Patou découvre des chiots abandonnés en forêt et les adopte spontanément pour veiller sur eux comme un père (vidéo)

Connus pour leur douceur autant que pour leur instinct de protection, les Grands Pyrénéens inspirent souvent confiance. Lobo ne fait pas exception à la règle. Lors d’une promenade en forêt, ce chien au grand cœur est tombé sur des chiots abandonnés et sans hésiter, il a immédiatement décidé de les adopter et de veiller sur eux comme s’ils étaient les siens.

Certains chiens sont faits pour explorer, d’autres pour accompagner les humains. Les Grands Pyrénéens, eux, sont surtout connus pour leur instinct protecteur et leur grande douceur. Élevés pour garder les troupeaux, ils veillent naturellement sur les plus vulnérables. C’est le cas de Lobo qui a récemment fait preuve d’un remarquable instinct de protection envers 2 boules de poils particulièrement vulnérables.

Une adoption spontanée

Ce jour-là, alors qu’il était parti se promener dans les bois, Lobo a surpris sa maîtresse, Sabrina Martinez, en rentrant avec de la compagnie. Le gentil géant était en effet tombé sur 2 chiots abandonnés et n’avait pas eu le cœur de les laisser seuls comme en témoigne une attendrissante vidéo TikTok relayée par PetHelpful.

De toute évidence, le toutou les avait immédiatement pris sous sa protection sans hésiter, comme s’ils étaient les siens. La légende de la vidéo résume la scène avec humour et tendresse : « Quand votre chien de protection de troupeau trouve des chiots abandonnés dans les bois et les adopte… »

Depuis, Sabrina Martinez a partagé d’autres vidéos, révélant que les petits ont été nommés Bean et Coyote. En pleine forme et joyeux, ils grandissent désormais sous l’œil bienveillant de leur nouveau « papa ».

Un instinct paternel qui touche les internautes

Sur les réseaux sociaux, la vidéo a rapidement conquis les internautes, touchés par la tendresse de la scène. Quelques-uns ont par exemple souligné que les chiots avaient vraiment trouvé le bon protecteur.

« Oh, ces bébés ont de la chance qu’il les ait trouvés ! », peut-on lire dans la section des commentaires. « Il protège tous les bébés, même ceux qui ne sont pas les siens. », ajoute une autre internaute.

© @sabrinamartinez100 / TikTok

D’autres spectateurs ont imaginé un petit scénario amusant en écrivant avec humour : « Rebondissement : il a obtenu la garde ! » Aucun doute : ce papa célibataire prend son rôle très au sérieux !

L’info Woopets – Que faire si mon chien ramène des chiots inconnus à la maison ?

Comme Lobo, certains chiens peuvent développer un fort instinct parental, surtout chez les races réputées protectrices. Alors si votre boule de poils prend un jour sous son aile des chiots inconnus, voici ce que vous pouvez faire :

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