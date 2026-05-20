Trouvé à l'agonie dans un élevage clandestin, ce jeune chien découvre enfin le confort et l’affection qu’il mérite (vidéo)

Au cours du mois d’avril, Action Protection Animale avait pris en charge un jeune chien nommé Aka, qui avait été violemment attaqué par le mâle reproducteur d’un élevage clandestin situé en Seine-Saint-Denis. Aujourd’hui placé en famille d’accueil, le rescapé se remet doucement de ses blessures et savoure pleinement l’amour de sa bienfaitrice.

C’était une histoire absolument déchirante. Aka, un jeune chien de 11 mois, avait été victime d’une violence extrême dans un élevage clandestin situé en Seine-Saint-Denis. Déchiqueté par le mâle reproducteur, il avait été laissé à l’agonie pendant des heures. À la suite de l’attaque, Aka avait été trouvé « isolé, en état de choc, couvert de sang, tremblant, hurlant de douleur, dans un couloir insalubre », avait écrit Action Protection Animale (APA).

Alertées par ses hurlements, les forces de l’ordre sont intervenues sur les lieux avec les membres de l’association, qui l’ont pris en charge. Par la suite, Aka a été hospitalisé et ses sauveurs lui ont trouvé une famille d’accueil en Île-de-France pour l’aider à se remettre de ses traumatismes.

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© Action Protection Animale

« Toute l’attention du monde »

Loin du chaos de l’élevage clandestin, Aka se rétablit doucement. Désormais entre des mains bienveillantes, le jeune chien (rebaptisé Knox) savoure les petits plaisirs simples de la vie grâce à sa bienfaitrice.

« Il est en famille d’accueil et on est heureux de vous partager cette nouvelle, indique Action Protection Animale, on pourrait écrire de nombreuses lignes… mais les images parlent d’elles-mêmes. Merci à sa famille (qui se reconnaîtra), merci à notre vétérinaire pour la prise en charge en urgence, et merci à vous tous pour votre soutien. »

Aujourd’hui, Knox reçoit « toute l’attention du monde ». Il profite simplement de la douceur des plaids, du confort d’un bon canapé, de tendres câlins et de sorties joyeuses. Il est soigné et chouchouté comme il le mérite.

« Action Protection Animale, c’est aussi ça : des histoires qui finissent bien… », concluent les bénévoles de l’association.

L’info Woopets : comment devenir famille d’accueil pour une association de protection animale ?

Si vous souhaitez accueillir temporairement un animal dans le besoin, nous vous invitons à contacter l’association la plus proche de chez vous. Parfois, il suffit de remplir un formulaire en ligne. Les bénévoles vous consacrent ensuite un temps d’échange pour connaître votre mode de vie et vos disponibilités.

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Puis, l’organisme vous confie un animal temporairement, le temps de lui trouver des adoptants définitifs. Elle prend souvent en charge les frais vétérinaires et peut fournir le matériel nécessaire.

Être famille d’accueil demande de la patience, de l’attention et de l’affection, mais c’est aussi une expérience très enrichissante qui permet d’aider concrètement des animaux en difficulté à retrouver confiance et stabilité.