Après avoir flairé le cancer de son maître ce chien croisé Labrador détecte le cancer du sein de sa maîtresse

Aux Etats-Unis, un chien au flair et à la loyauté hors du commun a permis à ses 2 humains de détecter leur cancer à temps, leur sauvant littéralement la vie. Grâce à l’insistance de Ceto, Chase Johnson est aujourd’hui en rémission, 5 ans après un diagnostic précoce qui a tout changé.

Chase Johnson, avocate de 36 ans, et son mari Ben Byrn habitent Cary en Caroline du Nord (Etats-Unis). Leur chien, répondant au nom de Ceto, est bien plus que leur compagnon ; il est aussi leur sauveur pour les avoir tous 2 alertés alors qu'ils étaient malades sans le savoir, rapportait People .

En 2021, Chase Johnson avait remarqué que le quadrupède affichait un comportement étrange à son égard. Dès qu'il se retrouvait à ses côtés, il devenait extrêmement agité et anxieux. Cette attitude avait duré plusieurs semaines, puis un jour, le croisé Labrador Retriever a approché le museau de sa poitrine, indiquant le côté gauche.



Chase Johnson/Cleveland Clinic / SWNS

Ce geste lui a mis la puce à l'oreille. Elle a réalisé qu'il était très probablement en train d'attirer son attention sur quelque chose. Auparavant, Ceto avait eu un comportement similaire avec Ben Byrn, qui avait appris par la suite qu'il souffrait d'un cancer du côlon.

Pour en avoir le cœur net, Chase Johnson est allée voir le médecin. Ses craintes ont été confirmées ; elle était atteinte d'un cancer du sein triple négatif (TNBC). Fort heureusement, le diagnostic était suffisamment précoce pour augmenter ses chances de vaincre la maladie.

« S'il n'avait pas fait ça, je ne l'aurais jamais découvert »

La route vers la guérison était toutefois longue et difficile. Chase Johnson est passée par la chimiothérapie, la radiothérapie, une tumorectomie et un curage ganglionnaire. Aujourd'hui, 5 ans après le diagnostic permis par son chien, elle est venue à bout de la maladie.



Chase Johnson/Cleveland Clinic / SWNS

« S'il n'avait pas fait ça, je ne l'aurais jamais découvert, dit-elle de son ami à 4 pattes. Sans Ceto et sans cette expérience passée avec mon mari, je ne serais peut-être plus là. »

Ceto peut être fier de ce qu'il a accompli, d'abord avec son propriétaire, puis avec sa maîtresse.

A lire aussi : Ces chiens sont formés pour sauver l’iguane des Petites Antilles, emblème local menacé par une espèce invasive



Chase Johnson/Cleveland Clinic / SWNS