Porteur de plusieurs handicaps, ce chien prostré au refuge n'attirait aucun adoptant potentiel jusqu'à la publication d'une vidéo touchante

Toby a vécu des moments difficiles par le passé, ce qui a fortement impacté sa santé mentale. C'est aussi un chien au physique atypique et porteur de plusieurs handicaps. Toutes ces caractéristiques faisaient que personne ne s'intéressait à lui au refuge, puis internet a changé la donne.

Toby a été emmené au refuge de l’association Maui Humane Society, basée à Hawaï, après avoir été retrouvé errant. Son passé était inconnu, mais son pelage sale et sa méfiance laissaient penser qu’il n’avait pas eu une vie facile. Ses bienfaiteurs avaient alors l'espoir qu'il puisse tout recommencer au sein d'une maison aimante, mais cela n'a pas été une mince affaire, car le chien ne ressemblait pas aux autres.

Au sein des chenils, les animaux les plus jeunes, en bonne santé et amicaux sont ceux qui trouvent le plus facilement une famille. Toby ne cochait aucune de ces cases. Pour commencer, il était âgé de 5 ans et même s’il avait encore toute la vie devant lui, beaucoup le trouvaient déjà trop âgé.

@cassondrachristman / TikTok

Un regard perçant

De plus, il était porteur de 3 handicaps. Premièrement, le quadrupède était malvoyant et ce trouble lui conférait un regard atypique, voire déstabilisateur pour certains. Toby était aussi malentendant. Et comme si cela ne suffisait pas, ses sauveteurs lui ont également découvert un souffle au cœur ultérieurement. Il était nécessaire de lui trouver un propriétaire responsable, qui lui assurerait un suivi de santé minutieux.

Toby ne répondait pas non plus au critère de sympathie recherché par la plupart des adoptants. Au refuge, il était plutôt prostré, presque tétanisé au fond de sa cage. Cassondra Christman, bénévole pour l’organisme, a d’ailleurs raconté à Newsweek qu’il était terrifié lorsqu’il est arrivé sur place : « Il n'avait aucune idée d'où il était ni de ce qui se passait », assurait-elle.

Ne pouvant le laisser dans une telle détresse, elle a décidé de l’héberger chez elle en tant que famille d'accueil et a essayé de lui trouver une maison définitive, en vain. Elle a tenté le tout pour le tout en publiant une vidéo touchante mettant en avant Toby ainsi que son histoire. Contre toute attente, la publication est devenue virale.

A lire aussi : Un Boston Terrier découvert malade et squelettique devant un magasin vit une métamorphose pour un nouveau départ au sein d'une famille aimante

#ShelterDog##maui##hawaiitiktok##foryoupage ? when the party's over - Billie Eilish @cassondrachristman Toby came to Maui humane society a year ago and hasn’t had any interest since. It’s heartbreaking and people have been so cruel about his unique look. Toby has done good with other dogs. In foster Toby enjoys relaxing, snuggling and going on walks. He is vision impaired and slightly hearing impaired. He has a heart murmur as well ???? Maui Humane Society is offering a supportive adoption for him due to his medical needs. if you are on Maui and interested in adopting Toby, please come on down and meet him! off Island adoptions to the mainland and other Hawaiian islands are also possible! Please email [email protected] ?? @@Maui Humane Society# #adoptme

Quelques jours plus tard seulement, le toutou a enfin rejoint une famille aimante pour tirer un trait définitif sur son passé douloureux. Il se reconstruit désormais aux côtés de personnes bienveillantes.