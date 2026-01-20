« Il voulait se lever, mais il n’y arrivait pas », ce vieux chien concerné par l'obésité morbide et exclusivement nourri aux pâtes retrouve une seconde jeunesse

Patch a poussé les portes de l’association Oakwood Dog Rescue de Hull (Royaume-Uni) en juin. Sa particularité ? Son obésité morbide. Le chien, qui affichait 30 kg sur la balance, de multiples plaies sur le corps et des dents pourries, était exclusivement nourri aux pâtes par son ancien propriétaire. Grâce aux bons soins prodigués par ses bienfaiteurs, le toutou de 9 ans a retrouvé une seconde jeunesse.

L’année dernière, l’association Oakwood Dog Rescue de Hull a reçu une demande d’abandon pour un canidé nommé Patch. Son propriétaire indiquait dans le formulaire qu’il s’agissait d’un animal « agressif et imprévisible ». Pour reprendre ses propres mots, il voulait « se débarrasser de ce chien misérable ».

Pris en charge par l’organisme, le pauvre Patch « avait l’air déprimé ». Comme l’explique Leanne Bottomley, membre de l’équipe, « il voulait se lever, mais il n’y arrivait pas ». Et pour cause ! L’animal, âgé de 9 ans, souffrait d’obésité morbide. Son ancien détenteur le nourrissait exclusivement avec des pâtes, et ne lui prodiguait aucun soin.

© Oakwood Dog Rescue

« Nous n’avons jamais rien vu de semblable »

En plus d’avoir de nombreux kilos en trop, Patch « avait une peau en mauvais état, des zones dégarnies et une plaie au cou, peut-être à l’endroit où un collier avait été trop petit ».

Le chien croisé affichait 30 kg sur la balance et des dents pourries. « Nous n’avons jamais rien vu de semblable », confie Leanne à la BBC. Lors de sa consultation chez la vétérinaire partenaire de l’association, le rescapé s’est « si bien comporté avec elle, qu’elle en a même eu les larmes aux yeux ».

© Oakwood Dog Rescue

À la suite de l’examen clinique, la professionnelle lui a administré un antiparasitaire et un traitement spécifique à base de stéroïdes et d’antibiotiques. Un régime spécial a également été mis en place, pour l’aider à perdre du poids de manière progressive. Patch a aussi eu droit à des séances d’hydrothérapie, et s’est fait extraire 28 dents, dont la plupart étaient cariées.

© Oakwood Dog Rescue

Un chien avec de belles années devant lui

6 mois plus tard, Patch a perdu 16 kg et peut désormais se déplacer facilement. Ses sauveurs le décrivent comme « l’un des chiens les plus amicaux et les plus joyeux au monde », qui « adore la compagnie humaine ».

Aujourd’hui, il cherche sa famille d’adoption pour la vie. Bien qu’il s’approche de son 10e anniversaire, « il a encore de belles années devant lui », assure Leanne. « C'est une expérience très gratifiante de le voir si heureux et si léger sur ses pattes après avoir eu tant de mal à se lever, conclut-elle, nous avons l’habitude de voir arriver des chiens en sous poids, mais c’était le contraire de ce à quoi nous sommes habitués. »

© Oakwood Dog Rescue