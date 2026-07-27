Une chienne errante ayant accouché sous la pluie est recueillie avec ses chiots nouveau-nés par une famille au grand coeur

Repérée avec ses chiots nouveau-nés sous une pluie battante, une chienne errante a eu droit à une seconde chance grâce à une famille qui a choisi de l’accueillir chez elle. Ce geste d'une grande noblesse a permis à la maman et à ses petits de quitter la rue pour retrouver un refuge sûr où ils peuvent désormais vivre paisiblement.

La compassion et la bienveillance peuvent transformer des vies. C'est ce que l'on peut constater tous les jours, notamment dans l'univers du sauvetage animalier. C'est aussi ce que rappelle cette belle et émouvante histoire rapportée par le Hindustan Times , dont les protagonistes sont une chienne errante ayant récemment mis bas et une famille du Tamil Nadu, Etat du sud de l'Inde.

Ladite famille est celle de Reethu, jeune femme habitant Chennai et se faisait appeler « @reeethuuuuuu » sur Instagram. C'est elle qui a raconté ce sauvetage dans une vidéo postée sur le réseau social.

Ses parents avaient repéré la chienne errante en question et ses chiots nouveau-nés par une journée pluvieuse. Ils ont immédiatement pris la décision de recueillir l'animal et ses bébés pour les mettre à l'abri et leur fournir tous les soins dont ils avaient besoin.

Ils ont donné à la maman de la nourriture et de l'eau, puis ont aménagé un coin sûr à l'étage de leur maison, encore en construction, pour lui permettre de s'occuper de sa progéniture dans le calme et la sérénité.

« Les voir choisir la compassion sans rien attendre en retour m’a rappelé que l’humanité existe encore. Je suis incroyablement fière de mes parents », peut-on lire en légende de la vidéo mise en ligne le 18 juillet 2026 et que voici :

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« Un petit geste de bonté peut sauver une vie »

On y voit d'abord la mère de Reethu transporter les chiots dans une sorte de bassine tout en tenant un parapluie, suivie de près par la chienne.



reeethuuuuuu / Instagram

Ensuite, avec l'aide du mari, des bâches et des couvertures sont posées à l'étage, avant le nettoyage des chiots qui sont remis l'un après l'autre à leur génitrice.



reeethuuuuuu / Instagram

Cette dernière est clairement soulagée et ravie de pouvoir les allaiter et les élever en toute sécurité, à l'abri de la pluie et des dangers de la rue.



reeethuuuuuu / Instagram

« Un petit geste de bonté peut sauver une vie », indique le texte incrusté. En l'occurrence, ce sont plusieurs vies qui ont été sauvées.