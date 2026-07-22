2 chiots errants assis au milieu d'une route reculée guident une bénévole vers le reste de la famille canine à sauver (vidéo)

Signalée alors qu'elle errait avec ses 7 chiots dans un secteur isolé, une chienne a finalement pu être sauvée avec toute sa petite famille grâce à une intervention menée dans des conditions délicates. Tous ont ensuite trouvé une famille aimante, offrant à cette histoire le plus heureux des dénouements.

Bénévole au sein de l'association Fur Fun Rescue, Stacy Whitt a l'habitude des interventions complexes. Elle connaît aussi ce sentiment unique que l'on éprouve en apprenant que les animaux secourus ont pu avoir droit à un nouveau départ dans la vie grâce à ses efforts. Elle a récemment eu l'occasion de revivre cette expérience.

A la suite d'un témoignage inquiétant au sujet d'une chienne errante et ses chiots ayant trouvé refuge sous une vieille caravane, Stacy Whitt s'est rendue sur les lieux, un endroit reculé à Gilman City, dans l'Etat du Missouri (Etats-Unis). Le cas de la petite famille canine était préoccupant, car il n'y a pas de service de contrôle animalier dans le secteur.

A son arrivée, la bénévole a repéré 2 chiots qui se tenaient au milieu d'une route isolée. Ils se sont enfuis dès qu'elle a tenté de s'approcher d'eux.



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Elle les a suivis et a ainsi pu découvrir leur cachette, qu'ils partageaient avec le reste de la portée et leur mère.



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Les chiots et leur mère ont été pris en charge et adoptés

Aux côtés de la génitrice, il y avait 7 chiots au total à secourir. Fort heureusement, Stacy Whitt n'a pas eu à le faire seule ; elle a été rejointe par un agent animalier du nom de Kurtis Cox, qui l'a aidée à mettre tous les chiens en sécurité. Leur mission n'a pas été simple, car « la maman était très protectrice envers ses chiots », explique Roxanne Hoover, présidente de Fur Fun Rescue, à The Dodo qui rapporte ce récit. « Il lui a fallu un peu de temps pour comprendre que nous étions là pour les aider et non pour leur faire du mal », ajoute-t-elle.

La chienne a été nommée Frankie par ses bienfaiteurs, qui ont constaté qu'elle et ses petits étaient tous en bonne santé. Ils ont été dûment examinés, vaccinés et stérilisés.



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Mieux encore : les 8 loulous ont été adoptés par des familles aimantes après leur sauvetage.

L'info Woopets : pourquoi la stérilisation est-elle essentielle après le sauvetage d'une chienne errante et ses chiots ?

Après le sauvetage d'une chienne errante, la stérilisation fait partie des étapes importantes pour préserver sa santé et éviter de nouvelles portées non désirées. Une femelle peut rapidement se retrouver gestante à nouveau après la mise bas, ce qui entretient le cycle des abandons et de la surpopulation animale.

La stérilisation présente aussi des bénéfices médicaux, puisqu'elle réduit notamment le risque de certaines maladies de l'appareil reproducteur et peut limiter des complications liées aux grossesses répétées. Elle permet également à la chienne de connaître une vie plus stable après son adoption.

Les chiots issus d'un sauvetage doivent eux aussi être stérilisés lorsqu'ils atteignent l'âge recommandé par le vétérinaire, selon leur race, leur poids et leur état de santé. Cette démarche contribue à éviter qu'ils ne reproduisent à leur tour des situations d'errance ou d'abandon.