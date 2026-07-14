Coincé dans une bâche trouée, ce chaton errant est sauvé et se prépare à commencer une nouvelle vie (vidéo)

À la fin du mois de juin, des habitants de Garden City Park à Long Island (États-Unis) ont découvert un chaton dans un tas de bois recouvert par une bâche en plastique déchirée. Le petit félin, qui ne cessait de miauler, avait désespérément besoin d’aide. Contacté par les riverains, le sauveteur animalier John Debacker est intervenu sur les lieux pour sauver la jeune boule de poils et la mettre en sécurité. Grâce à son intervention, l’animal pourra grandir dans de bonnes conditions et connaître l’amour d’une famille.

Alertés par des cris de détresse, des habitants de Garden City Park sont tombés nez à museau avec un chaton qui appelait à l’aide dans un jardin. Le jeune félin au pelage noir et blanc était coincé dans une bâche déchirée, qui recouvrait des bûches.

Comme le rapporte The Dodo, les riverains ont préféré contacter un professionnel pour sauver l’animal. Malheureusement, aucun des secouristes locaux appelés n’était disponible. Finalement, près de 24 heures après avoir trouvé le petit félin, ils ont réussi à obtenir une réponse positive de John Debacker, un sauveteur d’animaux connu dans la région.

Enfin en sécurité !

« Dès que j’ai été mis au courant, je suis venu immédiatement pour le libérer », confie John Debacker à nos confrères d’outre-Atlantique. Le secouriste a attrapé le petit animal avec une serviette, et a découpé le plastique qui enveloppait son corps juvénile.

À la suite du sauvetage, John a emmené son protégé au Centre vétérinaire de Westbury, où des experts ont soigné ses blessures. Aujourd’hui, son état est stable et il va beaucoup mieux.

Libéré de la bâche et confié à des mains bienveillantes, le chaton va pouvoir commencer un nouveau chapitre de sa vie. Une fois prêt, il sera proposé à l’adoption par une association de protection animale.

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© John Debacker

Le conseil de Woopets : qui contacter si vous trouvez un chaton errant ?

Si vous trouvez un chaton errant, observez la situation à bonne distance avant d’intervenir, car sa mère est peut-être partie chercher de la nourriture et peut revenir quelques heures plus tard. Toutefois, vous pouvez tout de suite passer à l’action si le petit félin est blessé, en danger immédiat ou visiblement très affaibli.

Plusieurs interlocuteurs peuvent prendre le relais. Une association de protection animale locale pourra vous conseiller sur les premiers gestes à adopter et, si nécessaire, organiser sa prise en charge. Vous pouvez également contacter un vétérinaire. Celui-ci vérifiera l'état de santé de l'animal, recherchera la présence d'une puce électronique et vous orientera vers la solution la plus adaptée.

Autre point de contact utile ? La mairie de votre commune. Nombre de villes travaillent avec un refuge ou une fourrière chargée de recueillir les animaux trouvés sur la voie publique. Cette démarche permet de respecter la réglementation tout en augmentant les chances de retrouver son éventuel propriétaire.

En attendant une prise en charge, installez le chaton dans un endroit calme, chaud et sécurisé. Évitez de lui donner du lait de vache, qu'il digère mal. De l'eau fraîche reste préférable, tandis qu'un vétérinaire pourra indiquer l'alimentation adaptée à son âge. Une intervention rapide et les bons contacts permettent souvent d'offrir à un jeune chat en détresse les meilleures chances de grandir en bonne santé.