Après 5 mois de traitements contre un cancer cette chienne profite enfin de sa famille (vidéo)
Dove avait 7 ans lorsqu’elle a été recueillie par une famille, qui a entamé à ses côtés un parcours des soins pour la soigner de 2 excroissances au niveau du visage. 5 mois plus tard, les efforts et les soins ont porté leurs fruits et Dove est de nouveau sur pattes. Elle peut désormais profiter de la vie aux côtés des siens, et en particulier de la petite fille de sa famille.
Le pire est derrière elle, raconte DogTime. Dove a entamé sa nouvelle vie en famille, alors qu’elle était une chienne de refuge, en devant faire face à 2 grosseurs au niveau du visage. Opérée en urgence, la chienne a dû recevoir un traitement particulier pour s’en sortir. C’est avec émotion que ses propriétaires sont revenus sur le parcours de leur chienne adorée.
L’attente des résultats
Autrefois errante, la chienne a été opérée de ses 2 excroissances. Les résultats ont révélé une nouvelle vraiment préoccupante, avec l’identification d’un mélanome. Dove a entamé un traitement qui a duré 5 mois. Grâce à une communauté soudée, elle a pu être opérée et suivre ses soins.
Une rémission aussi douce que possible
Sur la vidéo publiée à propos de la famille, la chienne est montrée durant sa phase de guérison. Profitant de bains de soleil, on la voit bien entourée. Assise au bord de la piscine, elle est on ne peut mieux installée pour guérir et avancer vers l’avenir.
Un nouveau chapitre à écrire
Sortie d’affaire, la chienne s’apprête à vivre des jours bien plus épanouis. Sa maladie semble derrière elle, et sa famille, engagée pour elle, a décidé de lui offrir un quotidien vraiment heureux. La dernière séquence de la vidéo, qui montre la chienne sur le parking de la clinique, tenue en laisse par la petite fille de la famille, est très émouvante.
Comment améliorer la qualité de vie d’un chien qui vient d’être opéré ?
La phase post-opératoire est une source d’insécurité et de stress pour le chien. Nous vous recommandons donc d’adoucir le quotidien :
- En installant un cocon rassurant propice au repos, accessible
- En assurant un suivi strict de la phase post-opératoire et de la cicatrice
- En continuant à le stimuler avec des activités adaptées, notamment avec des jeux qui stimulent son flair
- En proposant une alimentation adaptée à base de repas légers et une hydratation régulière
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
Aucun commentaire