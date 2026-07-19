Stressé par son deuxième séjour au refuge, ce chien donne le sourire à une bénévole en s'amusant avec un jouet pour la première fois depuis son arrivée (vidéo)

Le refuge de la Maui Humane Society, basé à Hawaï, a recueilli un chien abandonné dans une cage en 2024. Kakoa, alors âgé de 6 mois, a par la suite été adopté, puis rendu 2 ans plus tard. Les 2 premières semaines ont été particulièrement difficiles pour ce pauvre toutou, qui souffrait d’anxiété. Jusqu’au jour où il a surpris une bénévole en s’amusant avec un jouet dans son chenil, preuve qu’il commençait enfin à se détendre.

Cassondra, bénévole au sein de la Maui Humane Society, a récemment eu une belle surprise. Alors qu’elle se trouvait au refuge, elle a entendu un couinement inhabituel dans les chenils. « […] J'ai réalisé que c'était un jouet qui couine, mais je n'arrivais pas à imaginer qui pouvait bien jouer avec ! », confie-t-elle à la rédaction de The Dodo.

C’est alors qu’elle aperçut Kekoa, l’un des chiens les plus anxieux du refuge qui s’amusait à lancer le petit accessoire.

© @cassondrachristman / Instagram (capture d'écran)

« J’ai affiché un immense sourire »

Comme l’expliquent nos confrères d’outre-Atlantique, Kakoa a été abandonné dans une cage à l’âge de 6 mois, en 2024. Par la suite, il a été adopté, puis rendu au refuge 2 ans plus tard. Stressé et désorienté, le chien a très mal vécu ce retour. « Il est au refuge depuis 17 jours maintenant, et c'est très difficile pour lui, déclare Cassondra, en général, pendant la journée, il est assez stressé. »

© @cassondrachristman / Instagram (capture d'écran)

« J'étais tellement surprise de le voir jouer comme ça, poursuit la bénévole, il était tellement enthousiaste ! Quand il a fait son premier petit saut, j'ai affiché un immense sourire. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Kekoa s'amuse tout seul [...] »

Alors que le toutou s’amusait en faisant rebondir le jouet, celui-ci roula soudainement sous son couchage. « Je savais que je devais aller l’aider et, bien sûr, jouer avec lui aussi ! », ajoute Cassondra, qui se joignit à la fête en lui lançant l’accessoire avec enthousiasme jusqu’à ce que la boule de poils se fatigue et décide d’aller rejoindre les bras Morphée.

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« Il mérite une famille qui s'engage à l'aimer pour le restant de ses jours »

En rentrant chez elle ce soir-là, Cassondra était convaincue que Kekoa trouverait bientôt la famille idéale en raison de sa personnalité enjouée et de son âme douce. « Il adore les randonnées, il adore jouer avec ses jouets et il est très intelligent, explique-t-elle, plus que tout, il mérite une famille qui s'engage à l'aimer pour le restant de ses jours et, bien sûr, quelqu'un qui jouera avec lui avec autant d'enthousiasme que lui lorsqu'il joue seul ! »

À l’heure actuelle, le brave toutou attend toujours son billet pour une nouvelle vie et ses bienfaiteurs espèrent que le bonheur viendra bientôt frapper à la porte de son cœur. Pour Kekoa, qui en est à son 2e séjour au refuge, ce sont ces petits moments de jeu et de douceur qui font vraiment la différence !