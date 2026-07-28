Sauvé d'un taudis avec 11 de ses congénères, ce chien vit une renaissance au sein d'une famille aimante près d'un an après
Après des mois de reconstruction, Flocon a laissé derrière lui les séquelles de son passé douloureux et a trouvé bien plus qu’un refuge ; il a désormais une véritable famille. Le chien, sauvé d’un logement insalubre avec 11 autres compagnons, vit désormais entouré d’amour auprès de la bénévole qui a choisi de l’adopter.
En septembre 2025, la triste vie de 12 chiens avait connu un tournant positif avec l'intervention salvatrice d'Action Protection Animale dans l'appartement insalubre et surpeuplé où ils étaient enfermés. Nous vous avions parlé, dans un précédent article, de ce sauvetage réalisé à Montreuil, en Seine-Saint-Denis.
Selon toute vraisemblance, le propriétaire des canidés était atteint des syndromes de Noé et de Diogène. Les chiens, des American Staffordshire Terriers pour la plupart, « évoluaient sur un tapis de déchets et d’excréments humains et animaux », indiquait l'association.
Ils n'avaient aucun contact avec le monde extérieur et étaient extrêmement craintifs, au point, pour certains, d'uriner de manière incontrôlée.
Flocon a pu surmonter ses traumatismes
Les chiens avaient été pris en charge par le refuge APAA Trégrom, dans les Côtes-d’Armor, partenaire d'APA.
Près d'un an plus tard, Action Protection Animale a donné des nouvelles de l'un de ces rescapés sur son site, et elles sont particulièrement réjouissantes.
Le loulou en question répond au nom de Flocon. Autrefois terrorisé, il est aujourd'hui complètement transformé, tant physiquement que psychologiquement.
Au refuge APAA Trégrom, il a reçu tous les soins et toute l'attention dont il avait besoin pour surmonter ses traumatismes. Il y a également rencontré une bénévole au grand cœur prénommée Léna.
« Aujourd’hui, Flocon profite enfin de tout ce qu’on lui avait toujours refusé »
Tous 2 se sont progressivement attachés l'un à l'autre. Si bien que Léna a fini par prendre la plus belle des décisions : adopter Flocon.
« Aujourd’hui, Flocon profite enfin de tout ce qu’on lui avait toujours refusé. Le confort d’un panier, les promenades, les câlins, la douceur d’un foyer », d'après Action Protection Animale. Il ne manque pas de partenaires de jeu, puisque sa famille compte 3 autres chiens et 2 chats.
Malgré tout ce qu'il a vécu, « Flocon n’a gardé aucune rancœur envers l’être humain. C’est un chien incroyablement affectueux, très proche de ses humains », ajoute l'association.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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