Ce chiot couvert de bisous par sa mère d'accueil y répond par d'irrésistibles battements de pattes et de queue (vidéo)

Ce minuscule chiot au pelage noir et blanc a rapidement fait fondre tous ceux qui ont découvert son étonnante façon de manifester sa joie. Un succès qui pourrait bien compliquer la mission de sa famille d’accueil, tant il est difficile de résister à une bouille aussi attachante.

Se faisant appeler « @foster4theheart » sur TikTok, une femme accueille régulièrement des loulous en quête de nouveau départ pour les préparer à l'adoption par d'autres familles. En d'autres termes, elle est mère d'accueil pour chiens.

Récemment, elle s'est vu confier un minuscule et adorable chiot au pelage noir et blanc. Si elle a évidemment tout de suite craqué face à l'irrésistible bouille de son nouveau protégé, elle ne s'attendait certainement pas à la popularité qu'il allait connaître grâce à l'une des vidéos qu'elle a postées.

Dans la séquence en question, on peut voir @foster4theheart tenir le petit canidé et le couvrir de bisous. Le chiot réagit à ces manifestations d'affection en remuant la queue à une fréquence hors du commun, mais aussi et surtout en agitant les pattes en l'air, comme s'il nageait dans le vide.



@foster4theheart / Facebook

« Ce serait un foster fail immédiat »

Voici la vidéo, mise en ligne le 9 juillet 2026 sur TikTok, où elle est rapidement devenue virale en amassant 12,4 millions de vues, et relayée par PetHelpful :

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Le jeune canidé, dont @foster4theheart n'a pas révélé le nom, est devenu une véritable vedette grâce au succès rencontré par ces images. Les internautes ont été nombreux à y réagir en commentaires. « Je ne peux pas être famille d’accueil parce que je finirais par posséder 8 000 animaux », a ainsi écrit panda006. « Oh, ce serait un [foster] fail immédiat pour moi », a commenté, pour sa part, Mikayla Cook. L'expression « foster fail » désigne le fait d'adopter un chien qu'on n'était censé accueillir que provisoirement.

Le conseil Woopets : comment savoir si un chiot en famille d’accueil est prêt pour l’adoption ?

Accueillir un chiot temporairement permet de lui offrir un cadre rassurant avant son départ vers sa famille définitive. Pour favoriser une adoption réussie, la famille d’accueil peut observer plusieurs signes qui montrent que le jeune chien évolue positivement :

Il apprend à gérer ses émotions : un chiot bien accompagné et socialisé commence à mieux canaliser son excitation, ses jeux et ses réactions face aux nouvelles situations.

Il développe sa confiance : les interactions positives avec les humains, les autres animaux et son environnement l’aident à devenir plus équilibré.

Il acquiert les bases du quotidien : propreté, manipulation, marche en laisse ou réponses aux ordres simples facilitent son intégration dans son futur foyer.

Son caractère se précise : la famille d’accueil joue un rôle essentiel pour transmettre aux adoptants des informations sur ses habitudes, ses besoins et son tempérament.

Même si le lien créé peut rendre la séparation difficile, préparer un chien à trouver sa famille définitive est une étape précieuse. Dans certains cas, cette aventure peut toutefois se transformer en « foster fail » lorsque la famille d’accueil décide finalement de l’adopter.