Une chienne enceinte et souffrante est retrouvée dans un champ, avant de connaître un destin fabuleux (vidéo)

Il faut remonter quelques mois en arrière pour mieux comprendre l’histoire d’Amber, une Golden Retriever de 4 ans qui a été confrontée une vie pleine de souffrances avant d’être sauvée par les bénévoles de la Blue Cross de Burford, en Angleterre. Le Daily Mail revient sur son passé douloureux, lors duquel la chienne n’était utilisée qu’à des fins reproductrices, et qui l’a laissée dans un état catastrophique. La suite de ses aventures, elle, sera bien meilleure.

Une chienne à l’agonie

C’est dans un champ de High Wycombe, ville du Buckinghamshire, qu’Amber a été aperçue pour la première fois. La Golden Retriever n’avait que la peau sur les os ; seul son ventre était volumineux. Son corps était couvert d’irritations, puisqu’elle souffrait d’une gale sarcoptique non traitée, selon les bénévoles de la Blue Cross.

Blue Cross

Ce sont ces derniers qui se sont chargés de tout faire pour la remettre sur patte, après qu’elle ait été sauvée par un bon samaritain qui promenait son chien. Amber était terrifiée et devait atrocement souffrir des plaies qui envahissaient son corps. En plus de devoir la rassurer et lui procurer les traitements pour guérir ses problèmes dermatologiques, les bénévoles devaient aussi se préparer à son accouchement imminent.

Il a d’ailleurs eu lieu quelques jours après son arrivée, comme si la chienne attendait d’être en lieu sûr pour donner naissance à ses chiots. Amber a dû subir une césarienne en urgence, puisque le rythme cardiaque de ses petits ne cessait de diminuer. Ceux-ci sont nés sains et saufs, mais la bataille pour garder toute la famille en vie ne faisait que commencer…

Les bénévoles se sont mobilisés pendant 2 semaines

La chienne a continué d’épater les membres de la Blue Cross par sa bienveillance à toute épreuve. « Elle ne rejetait aucun de ses chiots malgré la césarienne qu’elle venait de subir. Elle se démenait pour s’occuper de chacun d’entre eux et les nourrir, mais sa fébrilité l’empêchait de produire suffisamment de lait pour tout le monde » se souviennent-ils.

Theodore, Cider, Dougal, Kasper, Winnie, Holly, Sasha, Bailey et leur maman ont pu compter sur le soutien infaillible de 25 bénévoles, jour comme nuit. Amber a peu à peu laissé la place à ses bienfaiteurs, et commencé à se détendre. Elle avait enfin compris qu’elle pouvait leur accorder sa confiance, et la maman dévouée faisait de vraies nuits pour la première fois.

En route vers une vie meilleure

Grâce au dévouement indéfectible des bénévoles, la famille de Golden Retrievers autrefois confrontée à de réels dangers connaissait une évolution remarquable. Tous les chiots ont grandi en parfaite santé, et ont été adoptés dès l’âge de 8 semaines. Amber a retrouvé une peau saine, et a elle aussi rejoint un foyer quelques jours plus tard.

Blue Cross

La chienne courageuse a été accueillie les bras ouverts par Elly, Adam et leurs 2 enfants. Ils venaient de subir la perte de leurs 2 Golden Retrievers, Henry et Stanley, et donc la venue d’Amber était la meilleure chose qui puisse leur arriver : « Nous avions besoin d’elle, et elle avait besoin de nous » confiait Elly.

Cette boule de poils continue de susciter l’admiration par la douceur dont elle fait preuve, malgré les moments terribles qu’elle a vécus. « Elle est la chienne parfaite pour notre famille. Elle nous apporte tellement de joie ».

Blue Cross

Amber a été adoptée quelques semaines avant Noël, et nous sommes persuadés qu’elle a reçu le plus beau des cadeaux. Peu de temps après son arrivée, un second toutou du nom de Crumble l’a rejointe sous le même toit. La Golden Retriever a toutes les conditions réunies pour tirer un trait sur un passé difficile, et être la chienne la plus heureuse au monde !