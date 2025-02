Un couple adopte une chienne marquée par de nombreux traumatismes et parvient à lui offrir un avenir d’animal de thérapie

Le parcours de Ruby force le respect. La chienne a subi des maltraitances et des négligences durant de longues années avant de trouver sa place dans un foyer aimant, après un passage par le refuge. Personne ne s’attendait à ce que son destin se dessine de manière aussi précise et qu’elle mette à profit des autres sa bienveillance. Épanouie, la chienne s’apprête à entamer sa carrière auprès des personnes âgées et des enfants.