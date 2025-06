Cet homme sait qu’il a déménagé au bon endroit lorsqu’il rencontre le chien de son voisin qui est quasiment le sosie du sien (vidéo)

Assurer un déménagement n’est jamais une chose simple, qui plus est avec un chien. On espère que celui-ci se sentira bien et en sécurité, qu’il se fera des nouveaux amis et que le voisinage sera sympathique. Cet homme qui a déménagé de l’État d’Arizona (États-Unis) vers New York a eu une belle surprise en arrivant dans sa nouvelle maison.