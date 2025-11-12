Une chienne en promenade s'arrête devant un sac, son maître stupéfait y découvre 4 chiots Malinois abandonnés

Abandonnés en plein froid, 4 chiots ont frôlé le pire dans une commune du Nord. Ils doivent leur salut au flair exceptionnel d’une chienne et à la vigilance de son maître, qui ont permis de les découvrir à temps. Le sort des petits rescapés a suscité choc et indignation.

Nouveau cas d’abandon d’animaux, cette fois-ci à Saultain (59). Une triste découverte rapportée par La Voix du Nord et faite par une chienne et son maître lors d’une promenade matinale. Elle a permis de sauver 4 chiots qui tremblaient tant à cause du froid que de la peur.

Le matin du lundi 10 novembre, un Saultinois prénommé Benjamin effectuait une simple balade en compagnie de sa chienne Thalia quand celle-ci s’est agitée, car elle semblait avoir flairé quelque chose. Son maître l’a suivie, et elle l’a guidé vers un sac. A l’intérieur de celui-ci se trouvaient 4 jeunes Bergers Belges Malinois, terrifiés et frigorifiés. Blottis les uns contre les autres en quête d’un peu de chaleur, les malheureux petits canidés devaient se demander ce qu’il leur arrivait.

La mairie de Saultain a aussitôt été informée de la situation. Le maire, Joël Soigneux, était sous le choc et indigné par le traitement subi par ces chiots. “C’est une honte !” s’est-il ainsi exclamé.

Le cauchemar des jeunes Malinois est terminé. Ils ont, en effet, été pris en charge par le refuge SPA de Marly. Ils sont donc entre de bonnes mains, recevant soins et attention de la part de leurs bienfaiteurs en attendant d’être proposés à l’adoption.

Ils ont aujourd’hui droit à une seconde chance grâce au flair de Thalia et à la bienveillance de son propriétaire.

Les Malinois, entre dévouement et méconnaissance

Le sort réservé aux Bergers Belges Malinois inquiète de plus en plus. Certains de ces chiens employés dans la sécurité sont victimes de négligence de la part de leurs maîtres. Entre mauvaises conditions de vie et, dans certains cas, actes de cruauté, leur quotidien relève véritablement du calvaire.

D’autres sont acquis ou adoptés par des personnes qui ne s’informent pas suffisamment au sujet de leurs besoins, en particulier en termes d’activité et d’éducation. Très vite, leurs détenteurs se retrouvent dépassés et choisissent de se séparer d’eux.



On peut citer l’exemple de Stark, sauvé en janvier 2025 par la SPA de Mulhouse (68) alors qu’il était squelettique, souffrait de multiples brûlures et d’une infection à la patte ayant nécessité l’amputation. Il avait eu droit à un nouveau départ, tout comme Raiko, devenu chien gendarme, après 3 adoptions ratées, grâce à la SPA de La Rochelle (17).