Après 3 abandons, ce Malinois révèle tout son potentiel auprès de la gendarmerie où il profite de sa nouvelle vie

Certains chiens attendent simplement qu’on leur donne une chance. Mal compris, parfois maltraités ou abandonnés à plusieurs reprises, ces toutous au lourd passé cachent pourtant un potentiel insoupçonné. En Charente-Maritime, un Malinois a ainsi vu son destin changer du tout au tout grâce à une rencontre déterminante. Il s’est découvert une vocation inespérée dans les rangs de la gendarmerie.

Hermès, Berger Belge Malinois, risquait l’euthanasie, mais au refuge Les Amis des bêtes à Royan (17), on avait très vite compris qu’il possédait des qualités susceptibles d’en faire un très bon chien pour les forces de l’ordre. Il avait ainsi eu droit à un nouveau départ en intégrant la gendarmerie.

Sa congénère Pandora avait connu une trajectoire similaire. Toujours en Charente-Maritime, cette chienne avait été sauvée de la maltraitance par l’ASPAC (Association de Secours et de Protection des Animaux de Châtelaillon-Plage), avant de prendre la direction du célèbre Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie (CNICG) de Gramat (46).

Plus récemment, un autre Malinois s’est vu offrir un nouveau départ par les militaires dans le pays d’Aunis. Répondant au nom de Raiko, il avait traversé bien des épreuves et vécu de multiples désillusions avant de trouver sa vocation.



Pris en charge par l’équipe du refuge SPA de La Rochelle à Lagord à l’âge de 10 mois, il était affecté par 3 adoptions ratées et autant d’abandons. Ce qu’on lui reprochait, c’était sa forte réactivité, alors qu’il avait bien des aptitudes à faire valoir. Le quadrupède s’est, en effet, révélé très bon “travailleur”, d’après Jean-Yves Nicolic, bénévole s’étant occupé de lui dans la structure d’accueil. “Dès qu’on cachait une balle, il cherchait, il voulait jouer”, détaille ce dernier auprès de Sud Ouest , qui rapporte cette histoire.



“Raiko n’a jamais lâché l’affaire”

Il n’en fallait pas plus pour l’amener à contacter l’adjudant Julien, gendarme maître-chien au groupe d’intervention cynophile (GIC) de Rochefort, au sujet de Raiko. C’est ce même Julien qui était venu chercher Pandora à l’ASPAC.



Début mai, 2025, le Malinois a passé les tests avec succès, et le mois suivant, il a entamé son apprentissage au CNICG.

“Ce qui intéresse les gendarmes, c’est leur persévérance, conclut Jean-Yves Nicolic à propos de ces chiens ayant rebondi après un passé douloureux. Raiko n’a jamais lâché l’affaire”.