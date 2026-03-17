Enfermé 9 ans dans une usine à chiots ce Golden Retriever sénior remercie sa famille chaque jour de l'aimer (vidéo)

Après 9 ans à vivre dans des conditions difficiles dans une « usine à chiots », Bruce est le plus heureux des chiens depuis qu’il a rejoint des humains aimants et protecteurs. Tous les jours, il leur réserve une fête chaleureuse. Il est une preuve que les chiens séniors ont beaucoup à apporter, bien plus qu’on peut le croire.

Les potentiels adoptants rêvent souvent d’accueillir un chiot, pensant partir de zéro et créer une relation spéciale. Si les chiots sont évidemment adorables, les chiens plus âgés le sont aussi, à leur manière. Bruce, ce Golden Retriever qui a connu des jours difficiles le prouve tous les jours avec son langage. PetHelpful a relayé une de ses vidéos.

@seniorboybruce / TikTok

« Près de 9 ans à vivre dans cette usine à chiots »

Bruce a derrière lui un passé qui peut être lourd à porter. Élevé dans une « usine à chiots », il n’avait pas quitté l’endroit avant d’être adopté par sa famille, certainement après avoir été perçu comme « inutile » aux yeux de son endroit de naissance. Trop âgé pour se reproduire, il a été récupéré par des adoptants investis qui avaient à cœur d’accueillir un chien sénior, avec toute son histoire.

« Vivant sa vie dans un hangar en bois » par le passé, Bruce a opéré un changement de vie radical, en vivant désormais dans une maison chaleureuse, auprès d’humains qui l’admirent autant qu’ils l’adorent.

@seniorboybruce / TikTok

Un « sourire constant »

Bien qu’il soit fatigué de sa vie passé, Bruce est toujours joyeux à l’idée de retrouver ses humains. Une vidéo publiée sur TikTok le montre : malgré son âge, le chien tient à saluer ses propriétaires comme il se doit en se frottant à eux, en agitant la queue et en affichant un large sourire.

La légende de la vidéo expliquait : « Cela fait plus d’un an qu’il a été sauvé et adopté, et bien que ses pattes abimées soient un rappel constant de ce que son pauvre corps a traversé durant tant d’années, le sourire constant qu’il porte sur son visage est un rappel que l’amour est souvent le meilleur des remèdes ».

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Des avantages relevés par les internautes

Sous le charme de ce petit « ange », les internautes attirent notre attention pour certains sur les nombreux avantages de l’adoption d’un chien âgé. En effet, la plupart des animaux séniors n’ont pas forcément besoin d’une éducation particulière. Ils ont également une personnalité déjà établie qui peut être tout aussi attachante qu’un animal plus jeune. Avec sa bonhommie tendre, Bruce en est la preuve.