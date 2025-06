Sauvé d’une cave où il agonisait, ce Malinois amputé renaît en Suisse pendant que son bourreau est jugé

Le mardi 3 juin, l’ancien propriétaire de Stark, Berger Belge Malinois victime de maltraitance, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour « sévices graves et actes de cruauté », rapportait France 3 Grand Est.

Le chien tripode vit désormais en Suisse dans un foyer chaleureux. Son bourreau, lui, devait répondre de ses actes face à la justice, 5 mois après le sauvetage de l’animal.



Photo d'illustration

En janvier 2025, la SPA de Mulhouse intervenait dans l’appartement du prévenu, qui avait enfermé le canidé dans la cave de l’immeuble. Le concierge, interpellé par la terrible odeur qui en émanait, avait lancé l’alerte.

Forcé à courir derrière la voiture de son maître

« Le chien ne bougeait plus du tout », se souvient Mathieu Spenlé, directeur de l’association alsacienne. En découvrant l’état du Malinois, lui et ses collègues craignaient d’être arrivés trop tard. Stark souffrait de brûlures en divers endroits du corps, principalement sur les pattes et les coussinets. Il était cachectique et extrêmement faible.

L’enfermement dans la cave et la privation de nourriture n’étaient pas les seules facettes de son calvaire. Son propriétaire, âgée d’une quarantaine d’années, l’avait forcé à courir derrière sa voiture en le tenant par la laisse. « Je suis parti en première en tenant la longe, et le chien courait derrière », a-t-il admis. L’homme avait ensuite « désinfecté [ses coussinets abîmés] à la biseptine », et selon lui, « c’est la pommade qui lui a donné des brûlures ».

Des riverains choqués avaient signalé les faits, faisant notamment état d’« accélérations et de freinages brutaux ». L’intéressé aurait même écrit « le chien est à l'agonie, il faut le jeter dans le canal » dans un texto adressé à un ami.

Le prévenu n’en était pas à sa première victime canine

Les bénévoles de la SPA de Mulhouse avaient emmené Stark chez le vétérinaire. L’une de ses pattes était si infectée que le praticien n’avait eu d’autre choix que l’amputer. « Ce chien avait une telle envie de vivre qu'une semaine après, il gambadait déjà sur ses 3 pattes », indiquait Mathieu Spenlé.

Il s’est avéré que le prévenu avait acquis le Malinois juste après la saisie de son ancien chien, victime, lui aussi, de mauvais traitements. Appelé Riley, celui-ci était effectivement gardé dans la voiture de son maître, qui prétextait que son agressivité l’empêchait de l’emmener dans son appartement.

« De plus en plus d'horreur »

Au tribunal correctionnel de Mulhouse, les 3 associations s’étant constituées partie civile, la SPA de Mulhouse, l'association Stéphane Lamart et Act for animals, étaient représentées par Me Christophe Gérard. L’avocat confiait avoir vu « passer de plus en plus d'horreur, des dossiers aussi sordides que celui de Stark ».

En réaction à la requête prononcée par le procureur, 2 ans de prison (dont un an ferme non aménageable), l'interdiction de détenir un animal et d'exercer une profession en relation avec la détention d'un animal en l’occurrence, Me Gérard s’est félicité que le ministère public ait « totalement pris la mesure de la gravité des faits qui ont été évoqués ». L’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu le 20 juin.