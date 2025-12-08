Une chienne devient la mère de substitution d’un porcelet malade (vidéo)

À la ferme, Cleo est d’une aide précieuse pour ses propriétaires, mais pas seulement. Quand ces derniers ont dû ramener un cochon malade à la maison pour tenter de le sauver, ils n’imaginaient pas que le soutien de leur chienne serait décisif. Cette dernière a pris soin de l’animal comme de son propre chiot et lui a apporté le réconfort dont il avait besoin.

Sur Instagram, le propriétaire du compte @cleo_kelpie_ fait découvrir la vie à la ferme aux utilisateurs de la plateforme. Il montre notamment le travail de Cleo, une femelle Kelpie très active au sein de la propriété. Récemment, une vidéo est devenue virale après avoir touché les abonnés en plein cœur. On y voit le canidé en pleine mission de réconfort auprès d’un porcelet malade.

Le détenteur du jeune cochon a expliqué que ce dernier était en très mauvais état de santé et que sa dernière chance était de rester sous surveillance constante au sein de la maison familiale. Son propriétaire a donc tenté le tout pour le tout en le ramenant chez lui, espérant qu’il pourrait le sauver. Dans cette tâche, il a reçu l’aide inattendue de Cleo, toujours présente pour l’épauler.

@cleo_kelpie_ / Instagram

Une mère de substitution

Rapidement, Cleo s’est positionnée en tant que protectrice du porcelet. Dans une vidéo postée sur Instagram et relayée par Newsweek , on découvre qu’elle s’est installée auprès de lui dans un panier, l’entourant de sa présence réconfortante. Puis, elle se met à lui faire sa toilette, soucieuse de prendre soin de lui. Elle s’en occupe comme s’il avait été son propre chiot : « Cleo a tout de suite adopté ce bébé », écrivait sa maîtresse.

Attendris, les internautes ont partagé leur admiration dans la section des commentaires. D’autres ont aussi apporté des témoignages similaires : « Le chien de ma grand-mère a fait pareil quand nous avons adopté notre cochon. Elle s'est jetée devant lui en lui proposant de le soigner. Immédiatement léché partout », commentait une personne.

