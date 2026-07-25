Les pompiers recueillent un chien perdu, constatent qu'il est pucé et le rendent sain et sauf à sa famille

Perdu et seul, Potato a finalement eu la chance de croiser le chemin des héros du quotidien. Grâce à sa puce électronique, ce chien a pu être rapidement identifié puis rendu à sa famille après un passage rassurant à la caserne des pompiers.

La ville de Sparks dans l'Etat du Nevada (Etats-Unis), située à l'est de Reno, est plutôt de taille moyenne avec 110 000 habitants. Ce n'est pas une petite localité où tout le monde se connaît, et perdre son animal de compagnie dans un tel endroit signifie donc que les efforts pour tenter de le retrouver doivent être encore plus importants. Fort heureusement pour un chien à la douce fourrure répondant au nom de Potato, sa disparition n'a pas duré bien longtemps et il a fini par rencontrer les bonnes personnes grâce auxquelles il a pu rentrer chez lui sain et sauf, rapportait 2 News Nevada .

Après avoir constaté son absence, les propriétaires de Potato, chien croisé de type Berger, se sont lancés à sa recherche, mais il est resté introuvable. Ils avaient eu la bonne idée de l'identifier par puce, ce qui entretenait leur espoir.

Ce qu'ils ignoraient, c'est que le quadrupède a été retrouvé peu après et confié aux pompiers locaux, ceux du Sparks Fire Department. Comprenant, en se fiant à son comportement, qu'ils avaient affaire au chien d'une famille et qu'il était perdu, ils l'ont tout de suite passé au lecteur de puce d'identification.



Sparks Firefighters / Facebook

Soulagement et retrouvailles

Les soldats du feu ont ainsi pu obtenir les coordonnées de ses maîtres et les contacter pour leur annoncer qu'il était sain et sauf. En attendant leur arrivée, les pompiers ont pris soin de lui à la caserne.

Les retrouvailles, pleines de joie, ont ensuite eu lieu, et Potato a pu rentrer à la maison pour se remettre de ses émotions.

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Sparks Firefighters / Facebook

« Petit rappel : si vous trouvez un animal égaré, sachez que toutes les casernes de pompiers de Sparks sont équipées d'un lecteur de puce électronique. Passez à la caserne la plus proche ; nos équipes se feront un plaisir de scanner l'animal dans l'espoir de le réunir avec sa famille », peut-on lire sur la page Facebook des pompiers.

L'info Woopets : pourquoi tenir ses coordonnées à jour est indispensable après l’identification de son chien ?

La puce électronique permet d’identifier un animal, mais elle n’est réellement utile que si les informations associées sont exactes et actualisées. En cas de disparition, des coordonnées obsolètes peuvent retarder les retrouvailles avec la famille.

Un changement de numéro de téléphone ou un déménagement doivent donc être signalés rapidement dans le fichier d’identification. Cette mise à jour est une démarche simple qui peut faire gagner un temps précieux lorsqu’un chien est retrouvé.

Avant de partir en vacances ou après une adoption, il est également recommandé de vérifier que les informations enregistrées sont toujours correctes. Une identification bien suivie augmente considérablement les chances qu’un animal perdu rentre rapidement chez lui.