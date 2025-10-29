La visite inattendue d’un cochon dans un parc à chiens met les toutous en joie (vidéo)

Comme l’indique son nom, le parc à chiens est destiné aux canidés. Il leur permet de se dégourdir les pattes sans laisse, de sociabiliser et de s’amuser. Il n’est donc pas rare de voir ces endroits bondés de toutous et dans l’un d’eux, d’autres boules de poils s’invitent parfois à la fête.

Les visiteurs du parc à chiens Maria Hernandez, dans le quartier de Bushwick (New-York, États-Unis), sont souvent témoins de drôles de situations. En effet, sur place, ils rencontrent tout type d’animaux, dont des cochons qui se mêlent aux chiens pour des parties de jeux surprenantes.

Une vidéo partagée sur TikTok et relayée par AOL a fait sensation sur les réseaux sociaux à la fin du mois de septembre. Un internaute et propriétaire de chien a filmé l’invité surprise du parc Maria Hernandez, qui n’était nulle autre qu’un cochon. L’animal s’est parfaitement intégré au groupe de toutous qui s’amusaient dans l’enclos et a d’ailleurs pris part au jeu avec entrain.

Une drôle de rencontre

Cappy faisait partie des toutous présents dans le parc ce jour-là. C’est sa maîtresse qui a immortalisé cette scène lunaire. Sur la vidéo, on voit le petit cochon gambader tranquillement, parfaitement à l’aise au milieu des chiens. Puis, un peu plus tard, il court après les toutous et s’amuse avec eux. La propriétaire de Cappy a assuré que le cochon avait été adopté par tous les canidés et qu’il se défendait très bien pendant la bagarre amicale.

Ce drôle de moment n’a pas manqué de faire réagir les internautes dans la section des commentaires : « Comment j’ai pu rater ça ? », demandait une propriétaire de chien et utilisatrice de la plateforme sociale. D’autres ont voulu savoir où se trouvait le parc pour pouvoir, à leur tour, rencontrer l’invité spécial.

@captain_griffon / TikTok

Enfin, les personnes connaissant cet endroit ont assuré qu’il n’était pas surprenant d’y rencontrer un cochon, car des visiteurs atypiques ont l’habitude de s’y rendre : « Ce n'est pas si bizarre. J'ai vu des gens apporter des perroquets et les mettre dans les arbres », témoignait une femme, « J'emmène assez souvent mon chien dans ce parc canin. Je n'ai jamais entendu parler d'un cochon ici, mais honnêtement, on est à Bushwick : ce n'est donc pas la chose la plus étrange que j'aie entendue », partageait une autre personne.