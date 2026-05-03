Ces 5 Beagles sauvés d'un laboratoire découvrent en famille d'accueil la liberté et l'amour dont ils étaient privés (vidéo)

Après une vie passée en laboratoire, 5 beagles ont enfin goûté à la liberté lors de leurs tout premiers pas à l’extérieur de leurs caisses de transport, découvrant l’herbe et un environnement totalement inconnu. Ce moment pourrait bien marquer un tournant décisif, puisque leurs familles d’accueil, venues les accompagner dans cette transition, envisagent déjà de les adopter définitivement.

Une séquence particulièrement émouvante, capturée en vidéo, immortalise ces instants où curiosité et prudence se mêlent face à ce monde qu’ils apprennent à connaître.

Basée au Canada, The Beagle Alliance vient en aide aux chiens issus de laboratoires de recherches, que cette association réhabilite et s'emploie à placer en familles d'accueil ou chez des adoptants. Comme l'indique son nom, ces canidés sont, en grande majorité, des Beagles.

C'est cette même organisation qui avait permis à une chienne appelée Delilah de connaître un nouveau départ après avoir été sauvée d'un centre de tests américain.

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Plus récemment, The Beagle Alliance a porté secours à 5 autres Beagles ayant connu le même parcours. Ils ont découvert la liberté dont ils avaient longtemps été privés avant de rejoindre leurs familles d'accueil qui les prépareront à l'adoption. D'ailleurs, ces foyers censés n'être que temporaires pourraient devenir leurs maisons pour toujours, leurs accueillants ayant fait part de leur intention de les adopter eux-mêmes à l'issue de cette phase initiale d'acclimatation.

Dans une vidéo TikTok particulièrement émouvante, partagée par le média canadien Global News et relayée par Parade Pets , on peut voir ces 5 Beagles effectuer leurs tout premiers pas en dehors de leur caisse de transport, reniflant l'herbe et observant les alentours.



@globalnews.ca / TikTok

« Un jour spécial »

Des friandises leur sont données pour les encourager à s'aventurer un peu plus loin de la caisse et associer cette expérience à quelque chose de positif car, il ne faut pas l'oublier, tout cela est nouveau et déroutant pour eux.

« Aujourd’hui est un jour spécial, nous l’appelons notre journée de libération. C’est le moment où les familles d’accueil rencontrent les chiens pour la toute première fois, a déclaré Lori Cohen, fondatrice et directrice de The Beagle Alliance. C’est assez spécial, parce que ces chiens vont faire leurs premiers pas, ils vont interagir entre eux et rencontrer ce qui sera probablement leur famille pour la vie. »

Voici la vidéo :

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