Reconnaissante d’être soignée et aimée, cette chienne atteinte d’une infection de la peau ne peut s’empêcher de câliner sa bienfaitrice (vidéo)

Sadie est une adorable petite chienne, qui a souffert d’une infection respiratoire et d’une forme grave de la démodécie (gale démodécique). Soignée et chouchoutée par sa famille d’accueil, cette jolie puce a fini par se détendre. Reconnaissante envers sa bienfaitrice, elle s’est blottie contre elle quelques jours après son arrivée et lui a fait le plus tendre des câlins.

Diem, connue sur TikTok sous le pseudonyme @pawrudd, a l’habitude de prendre en charge des animaux confiés par des associations. En ce moment, la jeune femme se constitue famille d’accueil pour une chienne nommée Sadie, qui se remet d’une infection respiratoire et d’une forme grave de la démodécie. Cette maladie de la peau est causée par la multiplication anormale d’un acarien, Demodex canis, présent dans les follicules pileux de son hôte et des glandes sébacées.

Depuis son arrivée en foyer d’accueil, la boule de poils est soignée et profondément aimée par sa bienfaitrice. Après avoir vécu des épreuves, elle savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. D’ailleurs, Sadie s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement et a témoigné toute sa reconnaissance !

© @pawrudd / TikTok (capture d'écran)

« Sadie est un amour »

Seulement quelques jours après avoir poussé la porte de son petit nid douillet, la chienne a offert une tendre scène à sa mère d’accueil. Dans une vidéo relayée par le média Pet Helpful, on peut la voir installée dans le lit aux côtés de sa bienfaitrice et se blottir joyeusement contre elle. Sadie, qui recherche des câlins, pose sa tête sur elle et profite de ses caresses. On dirait presque qu’elle sourit !

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a reçu près de 72 000 mentions « j’aime ». « Elle a attendu toute sa courte vie pour recevoir de l'affection, et maintenant elle en reçoit », écrit un internaute. « Cette petite puce sait qu’elle est en sécurité maintenant », commente un autre utilisateur du réseau social. « Tu as une nouvelle partenaire de câlins. Sadie est un amour », ajoute une dénommée Jojo.

La petite chienne sera proposée à l’adoption

Bien qu’elle soit plus épanouie, Sadie a encore besoin de temps pour se rétablir avant de pouvoir être adoptée par la famille de ses rêves. En attendant, elle a trouvé l’endroit idéal pour se reposer et guérir.

🦠 Comment soigner la démodécie à la maison ? 💕 D'autres histoires de sauvetage canin 🏡 Devenir famille d'accueil pour chiens Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Diem la soigne, lui apporte tout ce dont elle a besoin au quotidien, ainsi que de nombreux témoignages d’affection. Une belle vie attend cette petite chienne au cœur tendre !

© @pawrudd / TikTok (capture d'écran)

L’info Woopets : qu’est-ce que la démodécie canine ?

Aussi appelée gale démodécique, cette maladie est provoquée par la prolifération excessive d’un acarien nommé Demodex canis qui vit naturellement dans les follicules pileux de la plupart des chiens sans causer de problème. L’affection se déclare quand le système immunitaire de l’animal n'est plus en mesure de contrôler sa population.

Les premiers signes sont souvent des zones de perte de poils, des rougeurs et une peau qui s'épaissit. Dans les formes les plus sévères, des infections bactériennes peuvent s'ajouter et entraîner des démangeaisons, des croûtes ou une mauvaise odeur. La démodécie touche surtout les jeunes chiens dont les défenses immunitaires sont encore immatures, mais elle peut aussi se développer chez des adultes souffrant d'une pathologie ou d'un affaiblissement de leur organisme.

Le traitement, prescrit par le vétérinaire, dépend de l'étendue des lésions et de l'état général du toutou. Il peut associer des médicaments antiparasitaires, des soins locaux et, si nécessaire, des antibiotiques pour traiter les infections secondaires.

À noter que la démodécie n'est pas considérée comme une maladie contagieuse entre chiens ni transmissible à l'être humain. Une consultation rapide dès l'apparition des premiers symptômes permet de limiter l'évolution des lésions et d'améliorer les chances de guérison.