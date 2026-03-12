Perdu pendant 48 heures après une crise d'épilepsie ce chien de la police est enfin secouru grâce au précieux témoignage d'un passant

Disparu après un malaise lors d’un entraînement, un chien policier spécialisé dans la recherche de stupéfiants a mobilisé d’importants moyens de recherche pendant 2 jours. Heureusement, il a été retrouvé sain et sauf et a pu regagner les bras de son maître.

La disparition d'un chien est toujours préoccupante. Lorsqu'il s'agit, en plus, d'un membre des forces de l'ordre, susceptible d'être victime d'une crise de surcroît, l'inquiétude n'en est que plus grande. C'est ce qui s'est passé récemment en Ecosse, mais fort heureusement, l'animal a été retrouvé indemne après 2 jours de recherches intenses, rapportait le Scottish Daily Express le mercredi 11 mars.

Kilo, Springer Anglais de 4 ans, n'était encore qu'un tout petit chiot lorsqu'il avait intégré la division Nord-est de la police écossaise (Police Scotland). Il avait suivi une formation de chien détecteur de stupéfiants, qu'il avait achevée brillamment en juillet 2022.



Police Scotland

Il s'est volatilisé le lundi 9 mars 2026. Cet après-midi-là, aux alentours de 18h, il effectuait un exercice avec ses collègues humains quand il a été pris d'un malaise, vraisemblablement une crise d'épilepsie. Dès qu'il a repris ses esprits, il a pris la fuite. Il se trouvait à Cairnie, village du comté d'Aberdeenshire, à ce moment-là.

« Ce n'était pas dans les habitudes du chien policier Kilo de s'enfuir, a déclaré le sergent Paul Wigley, membre de l'unité canine de la police. Des recherches sont en cours et des agents sont sur place. »

« Nous demandons à toute personne l'apercevant de nous contacter, a-t-il poursuivi. Kilo est un chien policier entraîné et, bien qu'il soit de nature amicale, il peut ne pas réagir au public comme le feraient d'autres chiens. Si vous le voyez, restez immobile et interagissez avec lui comme vous le feriez avec n'importe quel chien, en lui parlant. Il se peut qu'il aboie, ce qui est un comportement normal pour un chien policier. »

« Retrouvé sain et sauf »

Le quadrupède a été aperçu le lendemain mardi à 10h30 par un passant. C'est ce témoignage qui a permis aux policiers de concentrer leurs recherches sur un périmètre plus restreint.

Finalement, le mercredi après-midi, Kilo a été retrouvé sain et sauf et ramené auprès de son maître.

Police Scotland

La police écossaise a confirmé la bonne nouvelle dans un communiqué. « Le chien policier Kilo, porté disparu près de Cairnie, près de Huntly, a été retrouvé sain et sauf, peut-on y lire. Les policiers tiennent à remercier toutes les personnes qui ont relayé l'appel à témoins et apporté leur aide. »