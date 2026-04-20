Un chien disparu pendant 19 mois est retrouvé grâce à sa puce après un message étrange lié à une vente de véhicule imaginaire

Volé et porté disparu pendant plus d’un an et demi, Ruben Joseph a été retrouvé grâce à un improbable échange de SMS lié à sa puce d’identification. Malgré une tentative de le garder, les personnes qui détenaient ce chien sénior l'ont finalement laissé regagner son foyer et retrouver sa propriétaire.

Kim Jones et son chien Ruben Joseph avaient été privés l'un de l'autre pendant 19 mois, le canidé ayant été volé. Tous 2 ont récemment vécu des retrouvailles aussi émouvantes qu'inattendues, rapportait le Victorville Daily Press .

Habitant Hesperia, en Californie (Etats-Unis), Kim Jones avait adopté Ruben Jones au refuge local (Hesperia Animal Shelter) en 2012.

Le quadrupède avait disparu en 2024. D'après sa maîtresse, il avait été enlevé par des sans-abris. Elle pense que ce vol avait été facilité par la grande gourmandise de Ruben Jones. « Si vous lui tendez de la nourriture, il viendra à vous », dit-elle à ce propos.

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Photo d'illustration

Kim Jones explique également avoir relevé des traces de pas inconnues sur sa propriété, le jour où son chien s'était volatilisé.

Elle l'avait cherché partout. Sans résultat. « Je me demandais s'il était encore en vie, si quelque chose lui était arrivé », se souvient-elle.

Selon toute vraisemblance, Ruben Jones avait ensuite échappé à ses ravisseurs pour se retrouver chez un couple de séniors qui avaient l'intention de le garder.

Le message improbable qui change tout

Le 11 mars 2026, Kim Jones a reçu un SMS étrange d'un numéro inconnu, lui demandant le prix de vente de sa camionnette. Or, elle n'avait jamais mis son véhicule en vente. Quand elle a demandé à son interlocuteur comment il avait eu son numéro, celui-ci lui a adressé une réponse déroutante ; il a affirmé que le numéro de téléphone était lié à la puce d'identification d'un chien appartenant à ses parents.

Etonnée, Kim Jones lui a réclamé une photo de l'animal. Elle en a reçu une et a tout de suite reconnu Ruben Jones. Elle en a alors informé la police qui a contacté, à son tour, le service local de contrôle des animaux (Hesperia Animal Control), dont relève le refuge où elle l'avait adopté 14 ans plus tôt.

Le couple qui détenait le canidé essayait toujours de le garder, même lorsque sa puce d'identification a été lue récemment. Il a toutefois fini par revenir à la raison et a rendu Ruben Jones à sa véritable propriétaire.

Kim Jones était submergée d'émotion lors des retrouvailles. Ruben Jones a pris énormément de poids depuis sa disparition, mais il est bel et bien de retour auprès d'elle.

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