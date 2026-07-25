Ce Patou sénior surmonte son extrême timidité et décide enfin de faire confiance à sa mère d'accueil et de lui montrer de l'affection (vidéo)

Après avoir connu l’abandon, l'errance et la solitude, Cloud a eu besoin de temps pour comprendre qu’il était enfin en sécurité. Dans sa nouvelle famille d’accueil, ce Chien de montagne des Pyrénées de 13 ans a progressivement laissé parler sa vraie personnalité, jusqu’à offrir un instant particulièrement touchant : celui où il a choisi de s’approcher de lui-même pour demander de l’attention. Une évolution qui a profondément ému sa bienfaitrice et tous ceux qui ont suivi son histoire.

Cloud, un Chien de montagne des Pyrénées sénior, avait été découvert errant et livré à lui-même au bord d'une route. Après son sauvetage, il avait été pris en charge par une association qui lui a trouvé une famille d'accueil aimante, celle d'une femme au coeur se faisant appeler « @bigfluffytales » sur TikTok.

Cette dernière, qui avait déjà 6 chiens et habite Atlanta, dans l'Etat de Géorgie (Etats-Unis), avait été bouleversée par l'histoire et l'attitude de Cloud.



@bigfluffytales / TikTok

Lorsqu'il était au refuge, son extrême timidité et sa peur faisaient qu'il restait longtemps immobile dans son box. En famille d'accueil, le quadrupède de 13 ans a bénéficié d'un environnement tout à fait différent, même s'il lui a fallu du temps pour sortir de sa coquille.

« Je savais qu’il restait encore tant d’amour et de vie en ce gentil garçon. Même dans cet état, il s’approchait pour se faire gratter la tête. C’est là que j’ai compris qu’il était prêt à faire confiance », raconte « @bigfluffytales ».

La mère d'accueil a filmé le moment émouvant où Cloud a enfin trouvé le courage de s'approcher d'elle, de sa propre initiative, en quête d'interaction.

« Le voir redevenir lui-même a été l’une des plus belles choses qui soient »

Elle a partagé cette vidéo le 23 mai 2026 sur TikTok, où elle a généré plus de 500 000 vues. Une séquence que relaie Parade Pets et que voici :

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@bigfluffytales Cloud is our 13-year-old senior that no one wanted. He was found on the side of the road, & by the time he made it to the shelter, he was emotionally shutting down. Staff told me there were days he didn’t even want to get up to go outside. The moment I saw him, I knew there was still so much love & life left in this sweet boy. Adam & I brought him home to foster, & he was absolutely terrified. His little body trembled from fear, yet even in that state, he still leaned in and asked for head scratches. That’s when I knew he was open to trust. Before working with him, I regulated my own nervous system first, then began gentle somatic work with Cloud. Within 24 hours, everything started to change. He began prancing when I called his name, wagging his tail, wanting to play, wanting connection. Then this happened on day 3. With fearful dogs, trust is everything. While I was laying down, Cloud kept circling the console table in our quarantine room, so I pulled out my phone & started recording, the rest speaks for itself. I’m beyond grateful this 13-year-old boy is now part of our lives. Watching him come back to himself has been one of the most beautiful things to witness. He’s doing incredibly well. #dogsoftiktok #doglife #doglover #dog #seniordogsoftiktok ? son original - Seb Wery

Dès lors, le Patou a définitivement baissé sa garde et vient de plus souvent à son contact.

« Je suis infiniment reconnaissante que ce chien de 13 ans fasse désormais partie de nos vies. Le voir redevenir lui-même a été l’une des plus belles choses qui soient », dit sa bienfaitrice.