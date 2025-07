Une chienne devient la mère de 2 jeunes tigres blancs abandonnés

White tiger cubs Dexter and Dakota were born in Feldman Ecopark this spring. So now they are not quite babies anymore - the tiger cubs are growing and getting stronger right before our eyes. Friendly and playful, they’ve already become true internet stars. pic.twitter.com/LQKBPrMRbP

A lire aussi : Abandonné avec une mystérieuse déformation faciale, ce chien découvre enfin ce que signifie être aimé