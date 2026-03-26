Saisie pour négligence dans le Maine-et-Loire une chienne malvoyante est soignée puis placée en famille d'accueil

Recueillie dans un état critique, Jaika, chienne âgée et presque aveugle, a finalement connu une spectaculaire renaissance grâce à sa prise en charge et à une famille d’accueil bienveillante. Aujourd’hui apaisée et entourée, elle redécouvre une vie digne, loin de la négligence extrême qui avait failli lui coûter bien plus que sa santé.

Alertée par un signalement, Action Protection Animale avait porté secours à une chienne séniore en grande détresse en Maine-et-Loire. Jaika, 12 ans, était dans un état « dramatique ». Son pelage était extrêmement emmêlé et souillé. Elle présentait des plaies infectées et des griffes excessivement longues, au point de limiter ses déplacements.

L'examen vétérinaire avait révélé qu'elle était quasi aveuge : « un œil est atrophié, l’autre est atteint d’une cataracte », peut-on lire sur le site d' Action Protection Animale . Par ailleurs, Jaika souffrait d'une escarre au dos et de cystite.



Action Protection Animale

Il s'est avéré que cette chienne n'avait pas été examinée, ni soignée par un vétérinaire depuis des années. En outre, elle n'avait quasiment pas de contact avec le monde extérieur. La route vers la guérison et la réhabilitation s'annonçait longue et complexe. Elle s'était toutefois engagée sur cette voie avec une détermination et une résilience hors du commun, avec une magnifique transformation à la clé.

Action Protection Animale a, en effet, donné des nouvelles réjouissantes de Jaika dans un article plus récent .

Soignée et toilettée, la chienne âgée se porte beaucoup mieux depuis son sauvetage. D'abord prise en charge par APA, qui a déposé plainte, elle a été transférée à l'association Un Cœur sans Toit, basée à Doué-en-Anjou (49), avant d'être confiée à une famille d'accueil au sein de laquelle elle a connu son véritable nouveau départ.



Action Protection Animale

« Aujourd’hui, Jaika redécouvre la vie », indique l'association. La chienne profite du « confort d’un panier, [de] la douceur des attentions [et de] la présence rassurante de l’humain. »

Action Protection Animale a tenu à réitérer ses remerciements « à [ses] familles d’accueil, à [ses] adoptants et à tous [ses] bienfaiteurs ».



Action Protection Animale

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Pelage sale et emmêlé : manque d’entretien, risque d’infections

Griffes très longues : douleur et difficulté à se déplacer

Plaies ou mauvaise odeur : soins vétérinaires absents

Difficultés à voir ou à bouger : troubles non pris en charge

Isolement : détresse physique et psychologique

En cas de doute, le bon réflexe est de signaler la situation à une association ou aux autorités. Le numéro d'appel 3677 centralise les signalements et facilite une prise en charge rapide.